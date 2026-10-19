Valderice, albero crolla sulla panchina: Di Gregorio attacca il sindaco sulla gestione della Pineta

Un albero crollato su una panchina riaccende l’attenzione sulla sicurezza e sulla manutenzione della Pineta comunale di Valderice. Sulla vicenda interviene il consigliere comunale Massimo Di Gregorio, che, a nome del gruppo La Scelta per Valderice, ha presentato un’interrogazione urgente al sindaco Francesco Stabile per chiedere interventi concreti e una gestione più attenta del patrimonio verde. L’episodio, secondo il consigliere, mette in evidenza la necessità di controlli periodici sullo stato degli alberi, della pulizia del sottobosco e di una manutenzione costante dell’area, per prevenire situazioni potenzialmente pericolose per i cittadini. “Non basta intervenire dopo che si è verificato un episodio del genere. Servono prevenzione, programmazione e una gestione seria del verde pubblico – dichiara Di Gregorio, che non risparmia una stoccata politica al primo cittadino -. Mentre il sindaco si unisce a Cateno De Luca e pensa ai propri interessi personali, è bastato un po’ di vento per mettere in pericolo i cittadini di Valderice. Io mi s-Cateno”.

L’interrogazione punta i riflettori anche sulla capacità dell’Amministrazione di intercettare finanziamenti regionali ed europei per la tutela e la riqualificazione delle aree verdi. Di Gregorio cita, in particolare, l’esempio di comuni limitrofi come Buseto Palizzolo, che hanno ottenuto risorse destinate alla riqualificazione dei boschi. Con l’atto ispettivo, il consigliere chiede quindi quali misure il Comune intenda adottare per mettere in sicurezza la Pineta, assicurare interventi di manutenzione periodica e predisporre progetti in grado di accedere ai finanziamenti necessari. “La Pineta è una risorsa ambientale e sociale che merita attenzione e investimenti. Valderice ha bisogno di fatti, non di interventi dettati soltanto dalle emergenze”, conclude Di Gregorio.