A ‘Il Mare colore dei libri’ Giusi Russo con “Come un taglio nel vetro”. VIDEO

Il Festival dell’editoria di Marsala “Il Mare colore dei libri” ha dato ampio spazio agli scrittori siciliani. Tra questi anche Giusi Russo con il suo romanzo “Come un taglio nel vetro” (Narrazioni Clandestine). Si tratta di un romanzo di formazione e memoria ambientato nella Sicilia degli anni ’70. La storia si svolge nella degradata periferia di Borgo Venturi e racconta il legame profondo e tormentato tra Anna, fragile e geniale, che trova nella musica una via di salvezza, e Lucia, segnata dal senso di colpa per la morte della sorella gemella. Attraverso le loro vite, l’autrice affronta temi come l’abbandono, la povertà, l’amicizia, la memoria e la ricerca della propria identità. Giusi Russo, già vincitrice del Premio letterario-giornalistico Piersanti Mattarella 2025 e del Premio Nadia Toffa 2022 con Di notte, solo di notte, è stata selezionata anche al Premio Internazionale Città di Como 2025 e a Casa Sanremo Writers 2026. Con una scrittura intensa ed emotiva, il nuovo romanzo riflette sulla complessità dei legami umani e sulla possibilità di ritrovare sé stessi attraverso l’arte, l’affetto e la consapevolezza.

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