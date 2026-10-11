Palermo, Varchi “Io sindaco? Coltivo progetti politici, non ambizioni personali”

PALERMO (ITALPRESS) – Il primo confronto pubblico di ‘Palermo Capitale’, l’iniziativa promossa dal deputato di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi, segna opportunità, sfide e idee per il futuro del capoluogo siciliano. Otto tavoli tecnici distribuiti all’interno della cornice di Villa Filippina per aprire un primo dialogo su quello che servirà alla città per la prossima legislatura. Famiglia-comunità, turismo, sviluppo economico, cultura, mobilità, sicurezza-legalità, rigenerazione urbana e sport. Questi gli otto punti focali scelti per dare la prima impronta di idee a un progetto che vede nelle elezioni del 2027 il punto di partenza per poterle realizzare.

“In politica ci si sorprende se qualcuno prova a portare avanti idee e programmi – dichiara Carolina Varchi -. Con questa iniziativa vogliamo cambiare il paradigma della politica per come l’abbiamo vista finora, mettendo al centro le idee, ma soprattutto la grande partecipazione popolare. Da qui nascerà il manifesto per la Palermo che vogliamo nei prossimi decenni”. “Palermo – ha proseguito Varchi – deve tornare a essere capitale, quindi fare un balzo in avanti rispetto all’ordinaria amministrazione. Vanno garantiti i servizi ai cittadini e bisogna cominciare ad avere una visione di sé. Palermo ha certamente conosciuto un miglioramento, io l’ho vissuto da vicesindaco del professore Roberto Lagalla, al quale com’è noto, mi lega grande affetto e grande rispetto. Sono contenta che anche lui sia qui oggi”.

In attesa di capire chi e in che modo correrà per le prossime amministrative, Varchi e Lagalla convergono sulla linea di completamento di un percorso iniziato l’una a fianco all’altro – la prima nel ruolo di vicesindaco, il secondo da primo cittadino – nel giugno del 2022. “‘Palermo Capitale’ è promosso da Carolina Varchi accanto a una coalizione di centro-destra che vuole consolidare, proseguire e completare un percorso iniziato nel corso della legislatura e che, contrariamente a tutte le previsioni fatte dai nemici della contentezza, si avvia a chiudere una stagione di cinque anni di governo con un numero di consiglieri comunali a supporto che è maggiore di quelli conseguiti all’atto delle elezioni”, commenta Lagalla, che ribadisce di sentirsi “pronto” ad affrontare un secondo mandato a Palazzo delle Aquile.

“Il progetto è lungo e per questo siamo convinti che questa coalizione possa governare ancora. Come avviene nel calcio, l’allenatore si misura dai risultati. Questa squadra non ha sfigurato. Credo, non solo di essere pronto a ricandidarmi, ma che se dovesse arrivare un ‘no’ – riferendosi a una possibile decisione di coalizione – dovrà essere giustificato”.

Maggiore prudenza per Varchi, che rimanda alle volontà di Fratelli d’Italia una decisione sulla sua possibile candidatura: “Il mio impegno nelle istituzioni è nella disponibilità del mio partito – risponde la deputata -, io farò quello che Fratelli d’Italia deciderà. Sono una militante prima che è una dirigente di partito, quindi mi piace essere a disposizione di chi deve assumere le decisioni ma non chiedere mai niente, perché non coltivo ambizioni personali ma progetti politici”. ‘Palermo Capitale’ ha ribadito una linea comune per il futuro, una città più smart e attenta al terziario, così come al binomio sicurezza-legalità, alle infrastrutture, allo sport e alla cura del cittadino.

– Foto xi6/Italpress –

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