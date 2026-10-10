Maltempo in Sicilia, allerta arancione: attese piogge intense e rischio allagamenti

La Sicilia si prepara a un’altra giornata di maltempo. Per sabato 10 ottobre la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta arancione per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico legato ai temporali, con precipitazioni diffuse e quantitativi cumulati generalmente moderati, che potranno raggiungere valori elevati sui settori occidentali, meridionali e nelle zone interne dell’Isola. Le condizioni avverse interesseranno anche il trapanese, dove sono previste piogge intense nelle prossime ore, anche durante la notte, con il rischio di allagamenti improvvisi. L’invito alla popolazione è a prestare particolare attenzione, soprattutto nelle aree più vulnerabili e nei punti in cui l’acqua tende ad accumularsi, soprattutto dopo la tromba d’aria che ieri si è abbattuta su Marsala e Petrosino.

Piogge, temporali e forti raffiche di vento

Secondo l’avviso regionale, le precipitazioni potranno assumere prevalentemente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Sono inoltre previsti venti in rinforzo dai quadranti nord-occidentali sui settori occidentali e meridionali, mentre i mari saranno molto mossi o tenderanno a diventarlo. La Protezione civile richiama l’attenzione sui possibili effetti delle precipitazioni nelle aree urbane, nei piccoli bacini e lungo i corsi d’acqua, dove potranno verificarsi criticità idrauliche e locali allagamenti.

Le raccomandazioni per la popolazione

In Provincia Trapani si raccomanda di evitare gli spostamenti non indispensabili e di non sostare nei locali interrati. È importante non attraversare strade già sommerse dall’acqua, né superare transenne o ignorare eventuali indicazioni di chiusura. In caso di allagamento, bisogna raggiungere un luogo sicuro e spostarsi ai piani superiori soltanto se è possibile farlo senza esporsi a ulteriori pericoli. Si invita inoltre a seguire gli aggiornamenti ufficiali e le comunicazioni delle autorità locali. In caso di emergenza è possibile contattare il numero unico 112. L’avviso della Protezione civile regionale è valido dalle ore 16 di venerdì 9 ottobre fino alle 24 di sabato 10 ottobre. Per la giornata di domani è stata inoltre disposta la fase operativa di preallarme per il Dipartimento regionale della Protezione civile.