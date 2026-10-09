Tromba d’aria a Petrosino, attivato il Centro operativo comunale

La violenta tromba d’aria che si è abbattuta questa mattina sul territorio di Petrosino ha provocato feriti e danni a strutture e beni. La situazione è in fase di gestione da parte delle squadre di soccorso, mentre il Comune ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per coordinare gli interventi e affrontare le diverse criticità legate all’emergenza. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a rimanere all’interno delle proprie abitazioni e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, così da consentire ai soccorritori e alle squadre operative di raggiungere le zone interessate e intervenire in sicurezza.

Attivato un numero per le segnalazioni

Per far fronte alle necessità della popolazione, il Comune ha messo a disposizione un numero telefonico dedicato alle segnalazioni di situazioni di pericolo, persone in difficoltà ed eventuali esigenze di alloggio. Il recapito da contattare è 349 8745283. L’amministrazione raccomanda di utilizzare la linea esclusivamente per comunicazioni legate all’emergenza in corso, in modo da agevolare la gestione delle richieste e dare priorità alle situazioni più urgenti.

L’appello alla prudenza

In queste ore di emergenza, la priorità resta la sicurezza dei cittadini. Il Comune invita tutti a mantenere la massima prudenza, evitare gli spostamenti non indispensabili e seguire gli aggiornamenti diffusi attraverso i canali istituzionali, dove saranno comunicate ulteriori informazioni sull’evoluzione della situazione e sulle attività di soccorso.