Marsala dopo la tromba d’aria arriva l’assessore Aricò. La sindaca parla con il ministro Valditara. VIDEO

“Ci siamo confrontati con il presidente Schifani e oggi siamo a Marsala insieme all’assessore Turano, ai tecnici del Genio Civile di Trapani e ai vertici dell’Iacp per una prima valutazione dei danni. Stiamo inoltre verificando la disponibilità di alloggi da assegnare alle famiglie che hanno perso la propria abitazione e che necessitano di una sistemazione nell’immediato”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, giunto a Marsala nel pomeriggio del 9 ottobre dopo la violenta tromba d’aria che si è abbattuta questa mattina sul territorio, provocando ingenti danni e la distruzione di una scuola.

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“Negli ultimi anni i cambiamenti climatici sono diventati sempre più evidenti, esponendoci a situazioni critiche e a emergenze particolarmente complesse. La Protezione civile opera ogni giorno per tutelare l’incolumità dei cittadini e intervenire anche in circostanze drammatiche come quella attuale, segnata dalla presenza di feriti e da pesanti conseguenze per il territorio. Il presidente Schifani ha già espresso la volontà di stanziare risorse per affrontare l’emergenza, attraverso una variazione di bilancio che sarà sottoposta all’esame dell’Ars. Parallelamente, avvieremo una ricognizione puntuale dei danni per definire le misure necessarie e garantire assistenza alle comunità colpite”. ha concluso l’assessore Aricò arrivato davanti alla scuola Alcide De Gasperi che ha subito danni ingenti dal tifone della mattinata.

Nel frattempo, l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano ha contattato il ministro Giuseppe Valditara, che ha voluto acquisire direttamente dalla sindaca Andreana Patti un aggiornamento sulla situazione. Oltre alla vicinanza alla comunità scolastica. Si è appreso che verosimilmente nei prossimi giorni la prima cittadina marsalese incontrerà il ministro della Pubblica Istruzione. Andreana Patti è tornata nelle zone devastate dalla tromba d’aria per seguire da vicino l’evolversi dell’emergenza e raccontare quanto sta accadendo in queste ore. Intanto, la Protezione civile ha diramato un’allerta arancione per la giornata di domani, sabato 10 ottobre.