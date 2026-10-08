De Luca allarga il fronte nel trapanese: con Sud Chiama Nord Quinci e Stabile

Alla conferenza stampa di Palermo il leader di Sud Chiama Nord presenta nuovi ingressi e rilancia il progetto autonomista in vista delle prossime Regionali. Tra i nomi di primo piano il presidente del Libero Consorzio Salvatore Quinci e il sindaco di Valderice Francesco Stabile.

Il progetto politico di Cateno De Luca mette radici anche nel territorio trapanese. È quanto emerge dalla conferenza stampa organizzata ieri a Palermo, dove il leader di Sud Chiama Nord ha presentato una nuova fase del movimento in vista delle prossime sfide elettorali. Tra gli ingressi di maggiore peso c’è quello di Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo e presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Quinci ha ufficializzato la propria adesione al progetto insieme al gruppo che rappresenta, spiegando di riconoscersi nella linea autonomista, civica e riformista di De Luca. Una scelta che, nelle parole del presidente del Libero Consorzio, rappresenta la prosecuzione di un percorso amministrativo basato sul protagonismo dei territori e sul superamento degli schemi politici tradizionali. Ma Quinci non è l’unico amministratore trapanese ad aver scelto Sud Chiama Nord.

Nel nuovo schieramento entra anche Francesco Stabile, sindaco di Valderice, il cui passaggio è stato presentato oggi insieme a quello di Quinci. La conferenza stampa ha quindi certificato un rafforzamento significativo della presenza del movimento nella provincia di Trapani. Accanto ai due sindaci, il quadro trapanese comprende altri esponenti politici che gravitano già nell’area di Sud Chiama Nord o che hanno avviato il proprio percorso con il movimento. Tra i nomi emersi ci sono Livio Daidone, Katia Bucaria, Massimo Giardina e Vito Bilardello, quest’ultimo vicesindaco di Mazara del Vallo. Proprio Bilardello è indicato come uno dei possibili protagonisti della partita per le prossime elezioni regionali. L’ipotesi sarebbe quella di una candidatura all’ARS sostenuta dall’area politica di Quinci e Sud Chiama Nord.

Nel mosaico trapanese c’è anche Gaspare Di Girolamo, consigliere comunale di Marsala e il suo collega Michele Gandolfo, già collocato nell’area di Sud Chiama Nord. A lui si aggiungono esponenti che hanno aderito al progetto nelle settimane e nei mesi precedenti, tra cui Claudia La Barbera, Salvatore Daidone e Sonia Tumbarello, oltre al consigliere comunale di Castellammare del Golfo Antonio Parisi. Il rafforzamento della presenza trapanese si inserisce nella strategia più ampia annunciata da De Luca. Il leader di Sud Chiama Nord sta infatti costruendo una rete di amministratori locali e figure civiche nelle diverse province siciliane, con l’obiettivo dichiarato di portare avanti un progetto autonomista che non si collochi stabilmente all’interno degli attuali perimetri del centrodestra o del centrosinistra.