Mazara, accordo tra il Liceo Artistico e la Capitaneria per la Formazione Scuola-Lavoro

È stato siglato nei giorni scorsi l’accordo, per l’anno scolastico 2026/2027, per il progetto di formazione Scuola-Lavoro, che vede la collaborazione tra il Liceo Artistico “Don Gaspare Morello” e la Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Mazara del Vallo. La firma della convenzione, siglata dal Dirigente Scolastico, Calogero Francesco Daniele D’Antoni, e dal Comandante della Capitaneria di porto, Stefano Luciani, è frutto del comune impegno ad offrire agli studenti un percorso didattico e pratico d’eccellenza, che guardi al mare come fonte inesauribile di arte e di bellezza. Il progetto, che si sviluppa mediante un collaudato modello di apprendimento sul campo, coinvolgerà gli studenti attraverso moduli formativi appositamente programmati per consentire la diretta conoscenza del comparto marittimo, attraverso le molteplici prospettive tipiche di una Capitaneria di porto.

Organizzati in piccoli nuclei, i ragazzi avranno modo di seguire da vicino le attività che, quotidianamente, la Guardia Costiera svolge a tutela dell’ambiente marino, delle risorse ittiche e del patrimonio paesaggistico, sia affiancando direttamente il personale della Capitaneria, sia partecipando a cicli di conferenze su varie materie. Parallelamente, l’istituto scolastico dedicherà, nel corso dell’anno, ed attraverso iniziative mirate, appositi spazi volti alla promozione e valorizzazione della cultura del “mare”, nell’ottica di favorire una sempre più diffusa consapevolezza del mare come patrimonio culturale ed economico da preservare per le future generazioni. Un momento centrale di questa sinergia coinciderà con le attività in programma per i cinquant’anni dall’elevazione dell’Ufficio Marittimo di Mazara del Vallo a rango di Compartimento Marittimo, il prossimo 20 ottobre, evento inserito nell’ambito dell’European Maritime Day in My Country, un’iniziativa dell’Unione Europea che mira a riconoscere in tutta Europa delle “giornate europee del mare”, con lo scopo di avvicinare i cittadini, i giovani e le comunità costiere ai temi della blue economy, della protezione dell’ambiente e della cultura del mare. La Convenzione con il Liceo Artistico è solo una delle tante iniziative che vedono impegnata la Capitaneria di porto nell’obiettivo di richiamare sempre più i giovani del territorio alla riscoperta ed alla valorizzazione delle proprie radici sociali e culturali nell’ambito di una consolidata realtà marittima come quella mazarese.