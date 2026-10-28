A Castellammare del Golfo torna il Seacily: oltre 60 espositori e 100 brand per la nautica

Dal 29 ottobre al 1° novembre il porto di Castellammare del Golfo ospiterà la nona edizione del Seacily – Salone Nautico, quattro giornate dedicate alla nautica, all’innovazione e alle opportunità di sviluppo della Blue Economy. La manifestazione metterà al centro l’economia del mare, tra occupazione, imprese, turismo nautico, infrastrutture portuali, ricerca scientifica e sostenibilità. Il programma prevede oltre 60 espositori, più di 100 brand rappresentati e oltre 60 imbarcazioni esposte a terra e in mare, con la possibilità di provarle e testarle. Organizzato per il quarto anno consecutivo dalla Rete Nautica del Mediterraneo, presieduta da Ignazio Artese, il Salone si conferma un punto di riferimento per il comparto siciliano, con un’apertura crescente verso il mercato nazionale. Rispetto alla precedente edizione, gli espositori sono aumentati del 30%. Tra le novità di quest’anno ci sarà un’area dedicata alle imbarcazioni usate, pensata per rispondere alle esigenze di operatori e diportisti. Prevista anche una raccolta di manifestazioni d’interesse da parte di chi desidera lavorare nel settore, con l’obiettivo di creare un collegamento concreto tra imprese e opportunità occupazionali.

“La Blue Economy in Sicilia presenta un moltiplicatore pari a 2, superiore al dato nazionale: per ogni euro di valore aggiunto prodotto se ne generano altri due di valore aggiunto attivato”, sottolinea Andrea Ciulla, presidente di Assonautica Palermo e vicepresidente di Assonautica Italiana. Il Salone, format di proprietà di Assonautica Palermo, punta a coniugare l’esposizione delle eccellenze nautiche con il confronto sulle strategie di sviluppo, partendo dall’analisi dei dati e dalla programmazione degli interventi. Anche per Ignazio Artese la crescita della manifestazione conferma il ruolo della nautica nell’economia del territorio. “Il futuro passa attraverso la programmazione, la formazione e la sostenibilità”, evidenzia il presidente della Rete Nautica del Mediterraneo. Il programma sarà arricchito da incontri e dibattiti con istituzioni, imprese e professionisti sui temi della Blue Economy, del turismo nautico, dello sviluppo portuale e delle nuove tecnologie, con particolare attenzione alla ricerca scientifica e alle energie rinnovabili applicate alla pesca.

Spazio anche alle attività in mare: la Lega Navale Italiana organizzerà, su prenotazione, prove e simulazioni di vela. Sarà inoltre visitabile l’esposizione delle imbarcazioni del progetto «Mare di Legalità». Domenica mattina è in programma la veleggiata non agonistica «Seacily Sail», organizzata dalla sezione di Castellammare del Golfo della Lega Navale Italiana e aperta alle imbarcazioni da altura interessate a partecipare. La Camera di Commercio Palermo Enna sarà presente con l’Infopoint del Punto Impresa Digitale, offrendo supporto alle aziende nei percorsi di innovazione tecnologica e transizione ecologica. L’iniziativa è sostenuta anche dalla Regione Siciliana. L’assessore regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo Elvira Amata evidenzia il valore strategico del Salone per rafforzare il turismo nautico, attrarre investimenti e creare occupazione, valorizzando il patrimonio costiero dell’Isola. Per il presidente della Camera di Commercio Palermo Enna, Alessandro Albanese, la transizione digitale ed ecologica rappresenta una sfida decisiva per la competitività delle imprese, mentre il segretario generale Guido Barcellona sottolinea il ruolo del Punto Impresa Digitale nella diffusione delle competenze e delle tecnologie necessarie a sostenere lo sviluppo del comparto.

IL PROGRAMMA

Giovedì 29 ottobre

Ore 10 – Apertura al pubblico e Convegno inaugurale sul tema “I Numeri dell’Economia del Mare in Sicilia”. Presentazione del “Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare – Focus Sicilia” a cura di Antonello Testa, Presidente Informare.

Saluti istituzionali: Giuseppe Fausto, sindaco del Comune Castellammare del Golfo

Guglielmo Cassone, comandante in seconda Direzione Marittima Capitaneria di Porto – di Palermo

Giuseppe Pace, presidente Unioncamere Sicilia e Commissario Camera di Commercio Trapani

Francesco La Sala, presidente GAL Pesca Trapanese

Pietro Puccio, presidente GALP Golfi di Castellammare e Carini

Francesco Di Filippo, vice presidente vicario nazionale di Assonautica Italiana

Ignazio Artese, presidente di Rete Nautica del Mediterraneo

Intervengono: Gaspare Vitrano, presidente III Commissione ARS Attività Produttive

Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna

Gaetano Fortunato, consigliere di presidenza di Confindustria Nautica

Giampiero Cappellino, direttore GAL Pesca Trapanese

Giuseppe Tisci, consigliere nazionale Lega Navale Italiana e presidente VII Zona FIV Sicilia

Vincenzo Geloso, vicepresidente vicario Cna Pa e direttore di Artigiancredito Sicilia

Andrea Ciulla, presidente Assonautica Palermo

Conclude: Edy Tamajo, Assessore Reg.le Attività Produttive

Durante la giornata (su prenotazione ed a cura della Lega Navale Italiana):

Prove e simulazione di vela

Esposizione delle barche “Mare di Legalità”

Inoltre, per la diffusione del digitale nelle Micro Piccole Medie Imprese di tutti i settori economici sarà a disposizione lo sportello “PID – Punto Impresa Digitale” della Camera di Commercio Palermo Enna.

Ore 18 Chiusura al pubblico

Venerdì 30 ottobre

Ore 10 – Apertura al pubblico

Convegno “Turismo Nautico e Portualità”. Presentazione del Report sul Turismo Nautico in Sicilia di Assonautica Palermo in collaborazione con OTIE, a cura di Kimberly Zito De Vile e Martina Saladino.

Modera: Andrea Ciulla, Presidente Assonautica Palermo

Saluti istituzionali:

Giuseppe Fausto, sindaco del Comune Castellammare del Golfo

Simona Petrucci, senatrice e presidente dell’intergruppo parlamentare sull’economia del mare

Intervengono:

Raoul Russo, senatore e componente dell’intergruppo parlamentare sull’economia del mare

Margherita Rizza, dirigente Generale Dipartimento Turismo Regione Siciliana

Giovanni Ruggieri, titolare della Cattedra di Economia del Turismo UNIPA

Francesco Di Filippo, vice presidente Vicario Nazionale di Assonautica Italiana

Rosario Marchese, consigliere del Ministro per le Politiche del Mare

Antonio Di Monte, delegato Assomarinas

Calogero Marino, delegato regionale Assonat

Renato Marconi, presidente Marinedì

Toti Piscopo, presidente Travelexpo

Masino Lombardo, responsabile Sicilia Coopculture

Simone Panfiglio, distretto NAVTEC

Conclude: Alessandro Aricò, Assessore Reg.le delle Infrastrutture e Mobilità

Ore 12,30 Conclusione del convegno e light lunch

Durante la giornata (su prenotazione ed a cura della Lega Navale Italiana):

Prove e simulazione di vela

Esposizione delle barche “Mare di Legalità”

Inoltre, per la diffusione del digitale nelle MPMI (Micro Piccole Medie Imprese) di tutti i settori economici sarà a disposizione lo sportello “PID – Punto Impresa Digitale”.

Ore 18 Chiusura al pubblico

Sabato 31 ottobre

Ore 10 – Apertura al pubblico

Dalla teoria alla sperimentazione: verso il primo prototipo per la produzione di energia rinnovabile a servizio della pesca

Programma FEAMPA 2021/2027 – Intervento a valere sulla misura 2.C1 dal titolo “Progetto pilota per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per i pescatori ed i settori connessi” CUP: G45C23000200009

Modera: Enzo Giuseppe Munna – docente dell’istituto ITET “Girolamo Caruso”

Saluti istituzionali

Giuseppe Fausto, Sindaco Comune di Castellammare del Golfo

Pietro Puccio, presidente GALP Golfi di Castellammare e Carini

Massimo Midiri, magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo

Livan Fratini, direttore Dipartimento Ingegneria Università di Palermo

Leonardo Catagnano, dirigente Dipartimento Sviluppo Locale e Identità Culturale pesca mediterranea

Giuseppe Stabile, presidente Lega Navale Sezione di Castellammare del Golfo

Andrea Ciulla, presidente Assonautica Palermo

Interventi tecnici

Domenico Curto, ricercatore di Fisica tecnica ambientale responsabile del “Progetto pilota per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per i pescatori ed i settori connessi”

Maurizio Cellura, professore Ordinario di Fisica Tecnica Ambientale e Direttore del Centro di Sostenibilità e Transizione Ecologica dell’Università degli Studi di Palermo

Bruno Provenza, produzione di energia da moto ondoso nelle infrastrutture portuali

Maurizio Cirrincione, direttore del Energy and Resources Institute, Charles Darwin University, Darwin, NT, Australia

Durante la giornata (su prenotazione ed a cura della Lega Navale Italiana):

Prove e simulazione di vela

Esposizione delle barche “Mare di Legalita”

Inoltre, per la diffusione del digitale nelle MPMI (Micro Piccole Medie Imprese) di tutti i settori economici sarà a disposizione lo sportello “PID – Punto Impresa Digitale”.

Ore 18 Chiusura al pubblico

Domenica 1 novembre

Veleggiata “Seacily sail” a cura della Lega Navale Italiana, sezione Castellammare del Golfo, alla quale prenderanno parte le imbarcazioni “Mare di Legalità”, aperta a tutte le imbarcazioni da altura che vorranno partecipare, manifestazione non agonistica che ha come scopo la divulgazione della vela (per ogni dettaglio contattare direttamente la Lega Navale Italiana, sezione Castellammare del Golfo.

Durante la giornata (su prenotazione ed a cura della Lega Navale Italiana):

Prove e simulazione di vela

Esposizione delle barche “Mare di Legalita”

Inoltre, per la diffusione del digitale nelle Micro Piccole Medie Imprese di tutti i settori economici sarà a disposizione lo sportello “PID – Punto Impresa Digitale” della Camera di Commercio Palermo Enna.

Ore 18 Chiusura al pubblico