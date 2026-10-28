Petrosino verso le Amministrative 2027, Giovannella Licari: “Il Comune è da recuperare”

Nel 2027 Petrosino tornerà al voto per le elezioni Amministrative e, da mesi, gli assetti politici cittadini sono in movimento in vista della prossima sfida elettorale. In questo scenario interviene Giovannella Licari, esponente locale del Partito Democratico, che affida a un comunicato una critica all’Amministrazione comunale, puntando l’attenzione su dissesto finanziario, servizi, sviluppo del territorio e gestione delle emergenze. “Petrosino è ferma. È un dato che emerge con chiarezza a chi vive ogni giorno il paese”, esordisce Licari, contestando una gestione che, a suo giudizio, avrebbe proceduto senza una visione d’insieme. “Da quattro anni la risposta dell’Amministrazione a ogni questione è la stessa: c’è il dissesto, non si può fare”.

Tra le criticità evidenziate ci sono le strade, la mancata valorizzazione della costa da Torrazza alla Sibiliana e la pressione fiscale su agricoltori e commercianti. Licari richiama anche le recenti inchieste sullo spaccio che hanno coinvolto giovani del territorio e chiede chiarezza sulla posizione del Comune rispetto al progetto di eolico offshore. La riflessione si allarga ai danni provocati dal tornado del 9 ottobre, con famiglie e imprese in attesa di risposte. “Petrosino ha bisogno oggi più che mai di un Comune solido, credibile e autorevole, capace di pianificare la ricostruzione”. Nel mirino anche il percorso politico avviato nel 2022: “Questa Amministrazione si è presentata alla città come ‘l’Alternativa’. A distanza di quattro anni, è legittimo chiedersi: alternativa a cosa?”. In vista del voto, Licari prende le distanze dall’attuale governo cittadino: “Non condivido le scelte e il metodo di questa Amministrazione. Io non sono espressione del passato. Sono dalla parte di Petrosino”. E conclude con un appello al cambiamento: “Ad oggi, è un Comune da recuperare: con il lavoro, con l’organizzazione, con la competenza e con la visione. Petrosino si deve rialzare, Petrosino deve cambiare”.