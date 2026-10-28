Castellammare: dal 1° novembre sospesa la sosta a pagamento in città

Dal 1° novembre al 31 marzo la sosta a pagamento sulle strisce blu sarà sospesa in tutto il territorio di Castellammare del Golfo. Terminano inoltre le Zone a Traffico lLimitato (ZTL) previste in alcune aree durante la stagione estiva, quando si registra un maggiore afflusso di visitatori e veicoli. La sospensione della sosta a pagamento è un correttivo introdotto dall’amministrazione comunale dopo diverse interlocuzioni con la società Ecoparking, concessionaria del servizio, anche in risposta alle richieste dei cittadini. Durante il periodo invernale, infatti, la minore presenza di turisti e la riduzione dei flussi veicolari rendono opportuno garantire la sosta gratuita, agevolando in particolare i residenti.

Anche l’attivazione delle ZTL è legata soprattutto alle esigenze della stagione estiva, quando l’aumento delle presenze rende necessario regolamentare la circolazione nelle aree più frequentate mentre da novembre le zone a traffico limitato sono tutte sospese La ZTL del quartiere Chiusa resterà attiva fino al 31 ottobre 2026, mentre quelle del quartiere Madrice e del Borgo di Scopello saranno attive fino al 1° novembre 2026. La ZTL di viale Zangara, la cala marina, è già inattiva dal 14 settembre. “Teniamo conto delle esigenze dei cittadini e delle diverse condizioni che caratterizzano la città durante l’anno per questo abbiamo lavorato con la società concessionaria Ecoparking per introdurre correttivi e miglioramenti al servizio – affermano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore alla polizia municipale Giovanni Ciufia -. La sospensione invernale della sosta a pagamento risponde alle richieste dei residenti e consente di adeguare il servizio a un periodo in cui i flussi turistici e veicolari sono inferiori rispetto all’estate“.

“Quest’anno, al 10 ottobre, Castellammare del Golfo ha raggiunto le 500 mila presenze turistiche, con un incremento del 25% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un risultato che testimonia la crescente attrattività del nostro territorio, grazie alla bellezza del mare, al fascino del centro storico, alle tradizioni, all’enogastronomia e alla capacità di accoglienza della nostra comunità. Le presenze turistiche rappresentano un’opportunità di sviluppo economico e una responsabilità per il futuro. Continueremo a lavorare per valorizzare le nostre risorse e migliorare i servizi – conclude il sindaco Giuseppe Fausto – costruendo un modello di turismo sempre più qualificato e sostenibile, capace di generare opportunità e benessere per tutta la comunità“.