Regionali, toto-candidati nel trapanese: Grillo verso Forza Italia

Sebbene non confermate le candidature in vista delle elezioni regionali – guardando verso la naturale scadenza delle elezioni nazionali che si terranno nell’autunno del 2027. Tuttavia per quanta attiene a questa opzione, è possibile che, a seguito di eventuali dimissioni del Governo Meloni, anche le elezioni per il rinnovo del Parlamento Nazionale potrebbero essere anticipate alla prossima Primavera. Anche la Provincia di Trapani, comunque vadano le cose, sarà interessata al rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana. Nel centrodestra il deputato uscente Stefano Pellegrino, di Forza Italia, punterebbe ad una candidatura nazionale, lasciando così la lista sicula ad un suo successore che non necessariamente sarà un uscente. Proprio in queste ore tutte danno per probabile l’adesione dell’ex sindaco di Marsala Massimo Grillo al partito di Tajani. Se questo dovesse accadere, il già deputato è possibile che sia candidato per le Regionali; nella lista, tra gli altri, troverebbe competizione con il segretario provinciale mazarese Toni Scilla.

In Fratelli d’Italia si dà per certa la candidatura dell’uscente Giuseppe Bica e la ricandidatura del partannese Nicolò Catania. Appare ormai certa e definitiva l’ascesa in campo nel partito di Cateno De Luca “Sud Chiama Nord”, del consigliere comunale di Marsala, primo degli eletti alle ultime Amministrative, Gaspare Di Girolamo che potrebbe trovare, tra i vari papabili, come antagonista, il sindaco attuale di Valderice, Francesco Stabile. Nella stessa lista potrebbe trovare spazio anche il vice sindaco di Mazara del Vallo Vito Billardello in virtù del fatto che il suo sindaco e presidente della Provincia, Salvatore Quinci, ha aderito al partito di De Luca.

Sarà della partita sicuramente l’assessore e deputato regionale Mimmo Turano. C’è però di capire se la Lega, partito a cui appartiene, presenterà una sua lista o se stia invece lavorando per una soluzione civica capeggiata dal politico alcamese. Nel Partito Democratico torna in campo l’onorevole Dario Safina anche se i rumors danno una candidatura al femminile di un’esponente marsalese. Tra i pentastellati del Movimento 5 Stelle, sarà riconfermata l’uscente Cristina Ciminnisi e sarà della partita pure il sindaco di Alcamo Domenico Surdi. Intorno al progetto dell’onorevole Ismaele La Vardera, che potrebbe candidarsi a presidente della Regione, ruotano tre nomi di esponenti trapanesi: l’assessore del Comune di Trapani, Andrea Genco, la consigliera di Controcorrente Alcamo Laura Barone e consigliera provinciale (che giorni fa si è dimessa da assessora di Quinci al Libero Consorzio comunale) e il consigliere comunale di Paceco, Peppe Ranno. Ci saranno anche candidature del momento in alcune liste civiche, dove potrebbero confluire consiglieri comunali (e provinciali) dei vari comuni trapanesi.