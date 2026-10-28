La Canottieri Marsala base per la Nazionale 49er che trionfa al CICO

La Società Canottieri Marsala ha ospitato la Squadra Nazionale della classe 49er per due intensi raduni federali tra settembre e ottobre, in vista del Campionato Italiano Classi Olimpiche (CICO), che si è disputato nelle acque del Golfo di Napoli. Tutti e tre gli equipaggi saliti sul podio nazionale si sono infatti preparati proprio nelle acque marsalesi, dimostrando l’efficacia del lavoro svolto con il contributo dato dal Circolo Canottieri. I frutti dell’intenso lavoro svolto a Marsala si sono visti subito sul campo di regata, dove gli equipaggi hanno conquistato l’intero podio: 1° Classificati (Campioni Italiani) Lorenzo Pezzilli e Tobia Torroni; 2° Classificati Zeno Valerio Marchesini e Leonardo Chiste; 3° Classificati: Jan Pernarcic e Bruno Festo. Un plauso anche a Giulia Schio che, insieme a Sofia Giunchiglia, ha conquistato il titolo italiano nella classe 49er FX. Giulia, già atleta e socia della Società Canottieri Marsala ed oggi in forza al Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle, nonostante la giovane età, celebra già il suo terzo titolo tricolore.

Sono state due settimane di allenamenti serrati, durante le quali la Società Canottieri ha messo a disposizione le proprie strutture, la propria organizzazione e il supporto del proprio staff. “A nome mio e di tutta la squadra nazionale 49er – ha commentato Lorenzo Bianchini, allenatore della Squadra Nazionale 49er della FIV – desidero rivolgere un sincero ringraziamento al presidente della Società Canottieri Marsala, Renzo Carini, a tutti i soci, al Direttore Sportivo Marcello Mauro ed a tutto il Consiglio Direttivo, per la disponibilità e l’attenzione dimostrate”.