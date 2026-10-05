Guida in stato di ebbrezza, 5 denunce nell’alcamese

L’alcol è uno dei ‘vizi’ più comuni di chi si mette alla guida e vietato dalla legge. I Carabinieri della Compagnia di Alcamo, nel fine settimana appena trascorso, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati per inosservanza del codice della strada e nei luoghi di maggiore aggregazione sociale del centro cittadino e segnatamente interessati dal c.d. fenomeno della movida. Nel corso dei controlli, che si aggiungono a quelli ordinariamente svolti dai reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani e finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria 5 soggetti per guida in stato di ebbrezza in quanto sorpresi alla guida dei propri mezzi con un tasso alcolemico ben superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Tra i soggetti deferiti 3 erano alla guida di autovetture, uno di bicicletta elettrica e uno di bicicletta a pedalata assistita. Durante il medesimo contesto operativo, dove sono state controllate circa 100 persone a bordo di 48 mezzi, sono stati segnalati alla Prefettura di Trapani 5 soggetti sorpresi in possesso di quantità di droga per uso personale e sottoposti a fermo amministrativo un’autovettura ed un motociclo. Nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità penali saranno definitivamente determinate solo dopo la pronuncia di una sentenza passata in giudicato.