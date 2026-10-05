La Repubblica delle Donne con il giornalista Lauria a “Il Mare colore dei libri”. VIDEO

Tra gli appuntamenti più significativi della sesta edizione del Festival dell’editoria di Marsala “Il Mare colore dei libri”, uno spazio dedicato agli 80 anni della Repubblica italiana, realizzato con il supporto della redazione di La Repubblica Palermo. Sul palco, oltre alla sindaca Andreana Patti e all’assessora Anna Caliò, anche il direttore regionale del quotidiano Emanuele Lauria, la scrittrice Ester Rizzo e Flora Mondello delegata dell’associazione Le Donne del Vino, per presentare il volume “La Repubblica delle Donne” e per un confronto – moderato dal giornalista Daniele Ienna – tra memoria e presente, per riflettere sulla storia della Repubblica, sui diritti e sul ruolo delle donne nella società italiana.

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