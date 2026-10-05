Cico Messina porta l’album “Bar del Molo” in tour in tutta Italia

Dopo la pubblicazione di “Bar del Molo”, il cantautore mazarese Cico Messina porta dal vivo il suo universo musicale con “Molo – Tour Autunno ’26”, una serie di concerti che attraverserà l’Italia tra ottobre e novembre, con appuntamenti a Torino, Livorno, Palermo, Bologna, Roma e Milano. Il tour ha preso il via il 1° ottobre a Torino, all’Off Topic, e proseguirà il 9 ottobre al Teatro Goldoni di Livorno. Il 23 ottobre arriva a Palermo, nell’ambito del Prima Onda Festival, prima di proseguire il 6 novembre a Bologna, il 15 novembre a Roma e concludere questa parte del percorso il 18 novembre a Milano, al Biko. “Molo” non è soltanto il titolo scelto per il tour, ma il luogo simbolico attorno al quale ruota l’immaginario artistico di Cico Messina: un punto di partenza e di approdo, uno spazio di confine tra terra e mare, partenze e ritorni, Mediterraneo e mondo.

Nei concerti le canzoni di Bar del Molo assumono forme diverse a seconda dei luoghi e degli incontri: dalla dimensione essenziale di voce e chitarra alle formazioni in trio e agli appuntamenti condivisi con altri musicisti. Il viaggio diventa così parte integrante del progetto: ogni città è una nuova tappa di uno stesso racconto, mentre il molo resta idealmente il punto da cui osservare ciò che accade altrove e, allo stesso tempo, il luogo verso cui tornare.

MOLO – TOUR AUTUNNO ’26

1 ottobre — TORINO

Off Topic — Solo

9 ottobre — LIVORNO

Teatro Goldoni — Trio

23 ottobre — PALERMO

Prima Onda Festival

6 novembre — BOLOGNA

Binario 69 — La Ciurma

15 novembre — ROMA

Pianeta Sonoro — Solo

18 novembre — MILANO

Biko — Special Guest

Il tour è realizzato nell’ambito del progetto sostenuto da Nuovo IMAIE, a supporto della circuitazione e della musica dal vivo.

MESSINA – “Molo” Tour Autunno ’26

Bar del Molo è disponibile sulle principali piattaforme digitali.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/1nbypqWP3J7pWvInuK0NKb