Mazara: non deambula ma vuole sporgere una denuncia, i Carabinieri si recano da lui

Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia Carabinieri di Mazara del Vallo si sono recati presso l’abitazione di un cittadino con problemi di deambulazione, il quale necessitava di sporgere una denuncia ma si trovava nell’impossibilità di raggiungere la caserma. Un intervento che va oltre il semplice adempimento burocratico e che testimonia il ruolo sociale di vicinanza e supporto dell’Arma alla comunità. Gli operatori si sono recati direttamente presso il domicilio dell’uomo, garantendogli piena assistenza e raccogliendo una querela in un clima di grande empatia e umanità. L’episodio conferma la costante attenzione dell’Arma nei confronti delle persone più fragili e vulnerabili, ribadendo che la sicurezza e la presenza delle istituzioni arrivano fin dentro le case dei cittadini in difficoltà.