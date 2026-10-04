Liceo Classico “Adria” al Collegio dei Gesuiti: primo ok della Giunta di Mazara

La Giunta municipale di Mazara del Vallo ha approvato la proposta di accordo di collaborazione con il Libero Consorzio Comunale di Trapani che prevede il possibile utilizzo di una parte dell’ex Collegio dei Gesuiti, in piazza Plebiscito, come sede scolastica del Liceo Classico “Gian Giacomo Adria”. L’istituto è stato in questi giorni al centro delle cronache, dopo che una studentessa aveva rischiato di farsi male causa della rottura del vetro di una finestra, presso l’attuale sede del Liceo. L’episodio aveva scatenato forti proteste da parte degli studenti.

L’accordo – che dovrà essere ratificato dal Consiglio comunale – prevede che a fronte della cessione in uso gratuito dal Comune al Libero Consorzio di una porzione del Collegio dei Gesuiti (ex Provincia), quest’ultimo ente si impegni a restaurare e adeguare una porzione dell’ex Collegio dei Gesuiti; destinarla, se tecnicamente possibile, ad attività scolastica; consentirne l’utilizzo al Liceo mentre la restante parte dell’edificio sarà mantenuta nella destinazione di Centro polivalente di cultura.

Prima di procedere l’ex Provincia dovrà effettuare a proprie spese: una verifica statica, secondo le norme tecniche per l’edilizia scolastica; una verifica di vulnerabilità sismica; una verifica preliminare della compatibilità con la normativa antincendio.

La porzione da concedere sarà individuata con precisione soltanto dopo tali accertamenti.

Se una delle verifiche tecniche desse esito negativo e l’attività scolastica non potesse essere avviata, l’accordo decadrebbe, l’immobile tornerebbe al Comune che sarebbe chiamato a rimborsare al Libero Consorzio le spese sostenute, fino a un massimo di 200.000 euro.

L’edificio è già stato fino al 1981 sede del Liceo ma dopo il terremoto del 1981 è stato danneggiato staticamente.Nell’incontro di stamani con gli studenti il Sindaco/Presidente del Libero Consorzio ha offerto questa soluzione quale risposta “a medio termine” dell’annosa problematica della sede del Liceo Adria Ballatore prevedendo in tre anni circa, se tutto si svolgerà regolarmente, il tempo di realizzazione dell’iniziativa. Nel breve periodo per la risoluzione della problematica che riguarda l’immobile-plesso di via Santa Maria delle Giummare, il Sindaco/Presidente Quinci accompagnato dal vice presidente del Libero Consorzio Ernesto Raccaglia ha avanzato alcune proposte che prevedrebbero entro il mese di gennaio lo spostamento delle classi attualmente ubicate nello stesso plesso: alcune andrebbero in moduli prefabbricati da collocare in contrada Affacciata ed altre classi sarebbero spostate nel plesso di via Mafai. Tali proposte saranno presentate al Consiglio d’Istituto per le valutazioni e decisioni di competenza dello stesso Consiglio.