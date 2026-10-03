Al Cinema Golden di Marsala Iñárritu con Cruise per “Digger”

Al Cinema Golden di Marsala in programmazione il film “Digger” di Alejandro González Iñárritu con un inedito Tom Cruise. Digger Rockwell è un magnate del petrolio, la sua fortuna di famiglia ha antiche radici, ma Digger ha continuato a espandere la sua influenza, è in rapporto diretto con il Presidente degli Stati Uniti e al corrente di informazioni del tutto riservate. Quando le operazioni dei suoi pozzi tra i ghiacci della Groenlandia scatenano un terribile incidente, la crisi minaccia di investire gran parte dell’Europa settentrionale, alterando gli equilibri del mondo intero e non è che l’inizio. La proiezione del film si terrà alle ore 17, 19.15 e 21.30.