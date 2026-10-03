Incendio a San Vito, i carabinieri arrestano due allevatori

I Carabinieri della Compagni di Alcamo, a seguito di rapide indagini, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Trapani due allevatori del posto, ritenuti presunti responsabili del reato di incendio, poiché avrebbero appiccato il fuoco ad alcune sterpaglie per poi allontanarsi rapidamente.

I militari dell’Arma a seguito di una segnalazione pervenuta tramite il numero di emergenza sono intervenuti in via del Secco a San Vito Lo Capo, dove era stato segnalato un incendio le cui operazioni di spegnimento erano già in atto da parte dei competenti mezzi di soccorso e che alla fine hanno interessato un’area di circa 20 mq.

Le attività d’indagine immediatamente avviate e la raccolta delle dichiarazioni testimoniali da parte di alcune persone in grado di riferire indicazioni utili hanno consentito di orientare le attività di ricerca verso un’autovettura di colore blu di piccola cilindrata con due soggetti a bordo ritenuti i presunti autori del rogo.

Il relativo dispositivo di controllo tempestivamente dispiegato sul territorio da parte dei Carabinieri di Alcamo ha permesso di individuare il mezzo verosimilmente corrispondente alle informazioni raccolte. Dalla successiva perquisizione personale e veicolare, i due soggetti, padre e figlio, sono stati trovati in possesso di 3 accendini e liquidi infiammabili contenuti in alcuni contenitori. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.