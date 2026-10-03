Il Comune di Marsala indica la sindaca Patti per il consiglio d’amministrazione della SRR Trapani Nord

La sindaca di Marsala Andreana Patti entrerà a far parte della SRR Trapani Nord, la società che si occupa della regolamentazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona settentrionale della provincia. Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha deliberato la designazione del proprio componente all’interno della compagine sociale, in sostituzione dell’architetto Giacomo Tumbarello, che aveva ricoperto lo stesso ruolo su mandato dell’amministrazione guidata da Massimo Grillo, svolgendo anche l’incarico di vicepresidente.

Preso atto della disponibilità della sindaca Patti a rappresentare il Comune di Marsala in seno alla SRR TP Nord, la Giunta lilibetana ha formalizzato la sua indicazione trasmettendola alla citata società che, a sua volta, procederà alla nomina del nuovo componente attraverso una delibera dell’assemblea dei soci.

Attualmente il Cda della SRR TP Nord è presieduto da Massimo Fundarò ed è complessivamente formato da tre componenti.