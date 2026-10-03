Scuola, ITET Garibaldi: la Quarta Moda sul podio nazionale



Le studentesse della classe Quarta Moda dell’ITET “Garibaldi” di Marsala hanno conquistato il secondo posto nazionale nella finale del contest dedicato alla seta, ospitata il 1° ottobre al Museo della Seta di Como. Un risultato che le colloca al primo posto tra le scuole siciliane finaliste e al secondo tra gli istituti tecnici e professionali italiani.

A convincere la giuria è stato il progetto “Libro tessile di Gibellina”, un’opera che ha trasformato la seta in strumento di racconto del territorio, della memoria del terremoto e della rinascita della comunità attraverso l’arte e il linguaggio dei tessuti.

Il riconoscimento arriva al termine di un percorso di formazione e progettazione che ha superato una prima selezione nazionale, fino alla finale tra dieci scuole di moda italiane. Durante la presentazione a Como, le studentesse hanno illustrato le scelte ideative e tecniche del lavoro, ricevendo il consenso della commissione di esperti.

Nella motivazione, la giuria ha premiato «l’originalità nel trasformare la seta nelle pagine di un racconto materico ed emozionante, capace di narrare la rinascita di un territorio ferito attraverso l’arte del tessuto».



«Un plauso di cuore va a tutte le studentesse della Quarta Moda per la dedizione e l’ingegno dimostrati, e alle docenti Loredana Scaglione e Leonarda Cammareri, che le hanno guidate e sostenute con passione lungo questo prezioso cammino», ha dichiarato la dirigente scolastica Loana Giacalone.

Il successo valorizza il percorso dell’indirizzo Sistema Moda dell’istituto marsalese, attivo dall’anno scolastico 2022-2023, e conferma la capacità delle giovani progettiste di coniugare creatività, competenza tecnica e identità territoriale.