Ha giurato la neo assessora regionale Francesca Garigliano

La nuova assessora alla Funzione pubblica e alle autonomie locali della Regione Siciliana, Francesca Garigliano, ha giurato nel pomeriggio di ieri a Sala d’Ercole, davanti al presidente della Regione Renato Schifani e alla vice presidente dell’Ars Luisa Lantieri.

Schifani aveva firmato il decreto di nomina lo scorso 24 settembre, in seguito alle dimissioni di Elisa Ingala. Francesca Garigliano adesso è nel pieno delle sue funzioni.

“Ringrazio il presidente Schifani per l’incarico affidatomi e la fiducia che mi ha dimostrato, il Movimento per l’autonomia per avere creduto nelle mie capacità e l’assessore uscente, Elisa Ingala, nel cui solco dell’eccellente lavoro sin qui svolto mi muoverò, affrontando i dossier aperti in ordine di priorità – ha affermato Garigliano -. Spero di ripagare la fiducia di tutti e di potere dare il mio contributo. Il mio impegno per questa terra, di cui sono immensamente innamorata, sarà massimo”.