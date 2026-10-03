Al Don Bosco di Marsala l’atteso Naza, “La città dei Vivi” e… Brad Pitt

Al Cine Don Bosco una triplice programmazione. Alle ore 18 arriva in Sala l’atteso Naza, documentario di Yuval Abraham, Rachel Szor sulle vicende di Gaza. Di notte, sui tetti di Tel Aviv, vanno in scena le registrazioni di testimonianze anonime da parte di operatori dell’intelligence e membri dell’esercito israeliano, che dal 2023 hanno preso parte ai sistematici spionaggio, sorveglianza e uccisione di civili palestinesi a Gaza. Alle ore 19.30 in programmazione il film “Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio” con Brad Pitt nei panni di James, ex ufficiale delle Forze Speciali con un disturbo post-traumatico. Alle ore 21.30 si proietta “La città dei vivi” di Edoardo Gabbriellini con Valerio Mastandrea. Luca, 23enne romano alla ricerca di un futuro più stabile, entra in un giro di feste altolocate per guadagnare facilmente, ma finisce coinvolto in una tragica vicenda.