Smantellata la gang del terrore nell’hinterland romano, 7 arresti

ROMA (ITALPRESS) –E’ il bilancio del maxi blitz scattato all’alba a Tivoli e nei comuni vicini, dove i Carabinieri dellahanno eseguito un’ordinanza cautelare verso sette persone, ritenute a vario titolo responsabili di una scia di reati violentissimi.

L’operazione ha portato 5 indagati direttamente in carcere, uno ai domiciliari e un altro all’obbligo di dimora, oltre alla perquisizione capillare di case, telefoni e computer di 14 persone coinvolte nell’inchiesta.

Le indagini hanno svelato una vera e propria rete criminale attiva tra San Cesareo, Palestrina, Zagarolo e Poli, specializzata nel traffico di cocaina e crack. Il gruppo imponeva la propria legge con una violenza inaudita: le vittime venivano sequestrate, rapinate e costrette ad attivare carte di credito da usare per le truffe dell’organizzazione.

Chi tardava nei pagamenti subiva ritorsioni immediate con incendi ed esplosivi, in una continua escalation sfociata anche nell’agguato a colpi di arma da fuoco per conquistare il monopolio dello spaccio.

– Foto: Ufficio stampa Carabinieri –

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