“Nonno/Nonna 2026”, il Comune indice un concorso per le scuole marsalesi

Oggi ricorre la “Festa dei Nonni” e l’Amministrazione comunale di Marsala promuove il Concorso di idee “Nonno/Nonna 2026”, riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio. “È un’importante occasione per valorizzare il ruolo dei nonni all’interno della famiglia e della comunità, riconoscendone il contributo affettivo, educativo e culturale nella crescita delle nuove generazioni, afferma la sindaca Andreana Patti. In tal senso, il concorso è un invito agli alunni affinchè – con elaborati e proposte creative – esprimano il proprio modo di vivere e rappresentare il rapporto con i nonni”.

Gli alunni potranno partecipare al Concorso in maniera autonoma oppure per il tramite della Scuola che frequentano attraverso la realizzazione di elaborati scritti, con facoltà di corredarli di disegni, foto, poesie. Gli elaborati dovranno pervenire entro il prossimo 31 ottobre all’indirizzo mail bandieconcorsi@comune.marsala.tp.it, come indicato nell’Avviso pubblicato alla pagina istituzionale https://marsala.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-ap/-/papca/display/4431261?p_p_state=pop_up, dove è pure scaricabile la “scheda di presentazione”.