Le variazioni di bilancio approvate dal Consiglio comunale di Marsala. I fondi per scuola e cimitero. Il dettaglio

Il Consiglio comunale di Marsala riunito nel pomeriggio di giovedì 1 ottobre ha approvato, dopo il prelievo proposto dal consigliere Marco Bonfratello, le variazioni di bilancio.

Il contenuto delle variazioni e il voto unanime del Consiglio

All’interno dell’atto sono state esitate favorevolmente all’unanimità le risorse per gli impianti di climatizzazione delle mense scolastiche, sostegno ai caregiver familiari e nuovi servizi per il cimitero comunale che come ha detto l’assessore al ramo Gabriele Di Pietra, potrebbero portare ad un uso tempestivo anche delle vetture elettriche all’interno della struttura cimiteriale. All’interno dell’atto approvato anche l’efficientamento degli impianti di climatizzazione dei locali mensa nelle scuole comunali. In quelle dove si svolge il tempo pieno e quindi è attivo il servizio pasti.

“L’obiettivo – ha detto la consigliera Federica Meo – è migliorare le condizioni degli ambienti in cui gli alunni consumano i pasti, rendendoli più confortevoli e adeguati. Un’altra voce illustrata dalla stessa esponente di maggioranza ha riguardato il trasferimento delle risorse destinate al Bonus Caregiver a sostegno di chi si occupa della cura e dell’assistenza familiare delle persone con disabilità. È uno degli interventi richiamati anche da Flavia Sammartano nel rivendicare l’utilità del voto espresso dalla minoranza.

Per quanto attiene gli interventi presso il cimitero urbano il consigliere Leo Orlando ha dato dei dettagli affermando che il progetto si avvale di che due vetture collegheranno l’ingresso principale e quello secondario, dove è annunciata una garitta con servizio di accoglienza. Sono previste anche la denominazione delle strade interne e l’installazione di indicazioni per facilitare l’orientamento dei visitatori. Secondo Orlando, queste iniziative si aggiungono alle attività di pulizia, manutenzione e cura del verde già avviate. La garitta e l’organizzazione dell’accoglienza rientrano negli interventi che nel suo intervento preliminare aveva annunciato dall’assessore Gabriele Di Pietra.

Al termine per la minoranza consiliare Flavia Sammartano (Liberi) ha sottolineato che le risorse per mense, bonus Caregiver e servizi cimiteriali passano dal voto del Consiglio: senza l’approvazione delle variazioni non si sarebbe potuto procedere. La consigliera rivendica una scelta compiuta anche dalla minoranza nell’interesse dei cittadini chiedendo all’amministrazione di darne contezza e riconoscimento. Diffusa nella giornata del 2 ottobre una nota da parte della sindaca Andreana Patti: “Con queste variazioni di bilancio, l’Amministrazione dà risposte concrete a bisogni reali della città. Siamo soddisfatti perché le risorse vanno dove servono di più: alle persone fragili e alle famiglie di soggetti con disabilità, alle scuole, dove garantiamo ambienti più confortevoli, e a un cimitero più accogliente e accessibile per tutti. È la dimostrazione che questa Giunta mette al centro i servizi essenziali e la coesione sociale, con scelte responsabili e una programmazione finanziaria seria. Ringraziamo il Consiglio comunale per il voto, che consente di trasformare gli impegni in azioni concrete”.