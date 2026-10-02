Coretv arriva sul canale 87 del digitale terrestre il 5 ottobre

Lunedì 5 ottobre CoreTv inizierà le trasmissioni sul canale 87 del digitale terrestre, dando il via alle attività della nuova emittente televisiva nata dall’iniziativa degli otto soci fondatori della cooperativa Media Core. Una data che segna il raggiungimento di un traguardo importante per un progetto editoriale e imprenditoriale costruito con determinazione, competenze e investimenti personali. Un percorso che ha visto otto ex dipendenti di Telesud, Nicola Baldarotta, Ivan Barraco, Chiara Conticello, Mirko Ditta, Maurizio Macaluso, Guido Novara, Nicola Rach e Nicola Vassallo, scegliere di rimettersi in gioco, diventando editori di se stessi e dando vita a una nuova realtà televisiva indipendente, profondamente legata al territorio.

IL DEBUTTO ALLE 10 CON IL PALINSESTO INVERNALE

Le trasmissioni prenderanno ufficialmente il via lunedì 5 ottobre, alle ore 10, con un appuntamento dedicato alla presentazione del palinsesto invernale 2026/2027. A illustrare la programmazione della nuova emittente sarà Maurizio Macaluso, direttore del palinsesto di CoreTv, che accompagnerà i telespettatori alla scoperta dei programmi, dei contenuti e delle novità che caratterizzeranno la prima stagione televisiva insieme ai soci di Media Core e ai collaboratori.

La presentazione sarà replicata nel corso della prima settimana di trasmissioni, per consentire al pubblico di conoscere l’offerta editoriale del nuovo canale.

ALLE 13.45 IL PRIMO STORICO TELEGIORNALE CORETV

Il secondo appuntamento della giornata inaugurale rappresenterà un momento particolarmente significativo nella storia dell’emittente. Alle 13.45 andrà in onda la prima edizione di “Core Informa”, il telegiornale di CoreTv, diretto e condotto da Nicola Baldarotta, direttore responsabile della testata giornalistica. Sarà il primo appuntamento informativo di un progetto che mette il giornalismo al centro della propria identità, con l’obiettivo di raccontare quotidianamente i fatti, le persone e le trasformazioni del territorio. Cronaca, politica, attualità, economia, cultura e sport troveranno spazio all’interno di un’informazione che intende mantenere un rapporto diretto con la comunità, valorizzando il lavoro giornalistico e l’approfondimento delle notizie. Alle 19.45 sarà invece trasmessa l’edizione serale di “Core Informa”, secondo appuntamento quotidiano dedicato all’informazione.

UNA NUOVA TELEVISIONE, UNA STORIA CHE RIPARTE

L’avvio delle trasmissioni rappresenta il punto di arrivo di mesi di lavoro e, contemporaneamente, l’inizio di una nuova sfida. CoreTv nasce dalla volontà di otto professionisti del settore televisivo di mettere a disposizione del territorio l’esperienza maturata negli anni, costruendo un progetto che coniuga informazione, intrattenimento e valorizzazione delle realtà locali. La scelta della forma cooperativa rappresenta uno degli elementi distintivi di questa esperienza: un modello nel quale i lavoratori sono diventati protagonisti diretti del proprio futuro professionale, assumendosi la responsabilità di costruire e sviluppare una nuova impresa editoriale. L’autorizzazione ottenuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la trasmissione sul canale 87 del digitale terrestre ha rappresentato una tappa fondamentale di questo percorso. Adesso, con l’avvio della programmazione, il progetto entra finalmente nelle case dei telespettatori. Accanto alla diffusione televisiva, CoreTv continua a sviluppare la propria presenza anche attraverso le piattaforme digitali e i canali social, con una proposta multimediale pensata per raggiungere il pubblico attraverso differenti modalità di fruizione.

IL FUTURO SI COSTRUISCE INSIEME

Lunedì 5 ottobre non sarà soltanto il primo giorno di trasmissioni. Sarà il momento in cui un progetto nato dalla volontà di ricominciare diventerà una realtà concreta, aperta al pubblico e pronta a raccontare il territorio. Un nuovo capitolo che Media Core intende scrivere insieme ai telespettatori, alle istituzioni, alle imprese e a tutte le realtà che hanno scelto di credere in questa iniziativa.