Trapani, multe della Polizia dopo i controlli serali

Nella serata di sabato scorso su disposizione del Questore di Trapani, la Polizia di Stato ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro cittadino del capoluogo di Provincia, con particolare attenzione alle zone maggiormente interessate dalla movida e caratterizzate da un maggiore afflusso di persone, il tutto in virtù delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dalla Prefetta Daniela Lupo. L’attività ha visto l’impiego congiunto di personale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, impegnato in servizi di vigilanza, posti di controllo e verifiche amministrative presso alcuni esercizi commerciali.

Nel corso della serata sono stati effettuati 4 posti di controllo, che hanno consentito di identificare 116 persone, di cui 6 con precedenti di Polizia, e di controllare 47 veicoli. Particolare attenzione è stata rivolta anche al rispetto delle norme del Codice della strada: nel corso dei controlli sono state elevate 5 sanzioni, due delle quali saranno oggetto di successiva notifica da parte della Polizia Locale. Parallelamente, personale appiedato della Guardia di Finanza e della Polizia Locale ha effettuato controlli amministrativi presso tre attività commerciali situate nelle zone interessate dal servizio. Per uno dei locali sono tuttora in corso ulteriori accertamenti di natura documentale da parte della Polizia Locale. Il servizio ha garantito una presenza visibile e capillare nelle principali aree di aggregazione della città, attraverso il costante presidio dei punti maggiormente frequentati nel corso della serata.