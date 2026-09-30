Diversi furti di rame nell’alcamese, arrestato un 37enne

Tornano i furti di rame nel trapanese. I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Trapani, nei confronti di un soggetto del posto presunto responsabile di una serie di furti commessi nelle settimane scorse in città. I militari dell’Arma, a seguito di alcuni episodi di furti di materiale vario in rame hanno avviato un’attività d’indagine, con acquisizione di immagini di videosorveglianza, testimonianze e analisi del modus operandi, che ha portato a documentare gravi indizi di colpevolezza sul conto del 37enne alcamese. L’uomo avrebbe – nel periodo tra giugno e luglio scorsi – messo a segno almeno 8 furti tutti mirati al ricavo del cosiddetto ‘oro rosso’ concentrando i propri sforzi nell’asportare soprattutto grondaie e pluviali in rame, nonché altro materiale di diversa natura ma costruito con la stessa lega.

Gli obiettivi erano per lo più abitazioni private dove lo stesso si introduceva scardinando dal muro i pluviali per poi darsi alla fuga. Tra i vari furti anche le grondaie di alcuni uffici di proprietà della locale Amministrazione comunale. Al termine delle attività di rito l’uomo è stato tradotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.