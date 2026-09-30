Trapani, la denuncia della Giunta al Consiglio: “Stallo sul PEF, a rischio rifiuti e posti di lavoro”

Trapani rischia di entrare in una nuova fase di emergenza sul fronte dei rifiuti e dei servizi essenziali. È la denuncia lanciata dalla Giunta municipale e dal sindaco Giacomo Tranchida, che accusano il Consiglio comunale di essere ormai da mesi paralizzato, con conseguenze che, secondo l’Amministrazione, potrebbero ripercuotersi sulla tenuta sociale ed economica della città, oltre che sull’igiene e sul decoro urbano. Al centro dello scontro c’è ancora una volta il Piano Economico Finanziario della TARI. L’ennesima sospensione dei lavori d’Aula sulla delibera è stata definita dall’Amministrazione come un atto di “profonda insensibilità ed irresponsabilità istituzionale e sociale”. Nel mirino finisce in particolare il presidente del Consiglio comunale Alberto Mazzeo, accusato di aver assecondato, insieme all’opposizione, una strategia di ostruzionismo già manifestatasi il 31 luglio e l’1 agosto, quando non sarebbe stato garantito il numero legale necessario per l’approvazione del PEF. Secondo la Giunta, il mancato via libera nei tempi previsti avrebbe privato l’Amministrazione degli strumenti finanziari necessari a coprire integralmente i costi del servizio di igiene ambientale, della gestione della discarica e delle attività legate al ciclo dei rifiuti. Una situazione che, sostiene Palazzo d’Alì, sta producendo conseguenze anche sul fronte occupazionale.

Il caso Formulambiente

Il primo campanello d’allarme riguarda Formulambiente, che avrebbe già formalizzato 15 licenziamenti entro dicembre, con il rischio indicato dall’Amministrazione di arrivare fino a 30 lavoratori coinvolti nel 2027. Un quadro analogo, viene denunciato, potrebbe delinearsi anche per i dipendenti di Trapaniservizi. Per la Giunta il problema non riguarda dunque soltanto lo scontro politico tra maggioranza e opposizione, ma la continuità dei servizi essenziali e le ricadute sulle famiglie dei lavoratori. A essere a rischio sarebbe anche il decoro della città, in particolare in caso di mancata copertura finanziaria dei servizi di raccolta e gestione dei rifiuti, con possibili criticità ulteriori in occasione di piogge intense per la presenza di fogliame e rifiuti sui tombini.

La richiesta alla Prefettura

L’Amministrazione accusa la maggioranza consiliare guidata da Mazzeo di aver trasformato il confronto politico in una “paralisi istituzionale” e richiama anche i precedenti ritardi nell’approvazione del bilancio previsionale. Da qui la richiesta di un intervento della Prefettura, affinché venga vigilata la regolarità dell’erogazione dei servizi pubblici essenziali e la tenuta dell’ordine pubblico. La Giunta esprime inoltre solidarietà ai lavoratori di Formulambiente e Trapaniservizi, assicurando che sarà al loro fianco anche in eventuali iniziative di protesta e mobilitazione sindacale. “Trapani non può essere ostaggio dell’opportunismo politico”, conclude l’Amministrazione, invitando i cittadini a prendere coscienza di quelle che definisce le responsabilità politiche e individuali alla base dell’attuale situazione.