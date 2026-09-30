Altri furti di distributori automatici nelle scuole trapanesi

Non si fermano i furti nelle scuole di Trapani. Dopo i raid dei giorni scorsi al Liceo Scientifico, dove erano stati danneggiati i distributori automatici nelle sedi di via Todaro e via Duca d’Aosta, altri istituti del centro storico sono finiti nel mirino dei ladri. L’ultimo episodio si è verificato all’Istituto “I. Calvino” di Corso Italia. Anche in questo caso, ad attirare l’attenzione dei malviventi sono state le macchinette del caffè, prese di mira nel corso dell’incursione. Un altro tentativo di furto è stato invece compiuto all’Istituto Verga di via Libertà, sede distaccata dell’Istituto Comprensivo “Gian Giacomo Ciaccio Montalto“. Qui i ladri avrebbero cercato di portare via due lavagne interattive touch. Le apparecchiature sono state spostate, ma i malviventi hanno poi rinunciato, lasciandole all’interno dell’edificio. A scoprire quanto accaduto è stato un collaboratore scolastico, intorno alle 6.45. L’uomo ha notato una finestra aperta e ha dato l’allarme. Nel cortile dell’istituto è stata successivamente trovata una delle lavagne abbandonate. Che siano gli stessi ladri dei giorni precedenti?

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e gli specialisti della Scientifica, che hanno effettuato i rilievi alla ricerca di eventuali elementi utili per ricostruire la dinamica dei furti e individuare i responsabili. Gli ultimi episodi riaccendono i riflettori sulla sicurezza degli edifici scolastici trapanesi. Nei mesi scorsi, infatti, era stata presa di mira anche la scuola “Umberto” di via Fardella. In quell’occasione i ladri avevano forzato i distributori automatici per impossessarsi delle monete contenute al loro interno.