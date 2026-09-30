La caffetteria Zicaffè lancia il pranzo veloce a 6 euro: primo piatto e caffè nel cuore di Marsala

Zicaffè, storica caffetteria e antica torrefazione di via Abele Damiani 88 a Marsala, inaugura una nuova proposta per chi cerca un pranzo rapido, gustoso e conveniente: ogni giorno un primo piatto del giorno abbinato a un caffè, il tutto a soli 6 euro.

La proposta: tradizione italiana, ingredienti selezionati e velocità

Il nuovo menù lancio punta sulla qualità e sulla praticità: ingredienti selezionati e il gusto della tradizione italiana sono al centro dell’offerta, pensata per chi vuole pranzare bene senza perdere tempo. Prenotando con un po’ di anticipo, il primo piatto viene servito in pochi minuti, ideale per pause pranzo brevi o per chi lavora in zona. La formula “primo + caffè a 6 €” è disponibile anche nel primo pomeriggio, ampliando la fascia oraria utile per chi ha orari flessibili o ritardi imprevisti.

Come prenotare e orari di apertura

Per rendere il servizio più efficace, Giacomo e Rossella, responsabili della caffetteria Zicaffè, invitano a prenotare per tempo:

• con un messaggio WhatsApp al 347 4672512;

• oppure chiamando lo 0923 953086.

La caffetteria è aperta dalle 8 alle 20 e rimane un punto di riferimento anche per il caffè da asporto macinato fresco e per i famosi cremini che hanno contribuito a costruire la reputazione del locale tra i marsalesi.

Oltre il pranzo: caffè, cremini e novità

Oltre alla nuova formula pranzo, Zicaffè conferma la sua vocazione di antica torrefazione: caffè di qualità, macinatura al momento e una selezione di specialità da bere al banco o da portare via. I cremini restano uno dei fiori all’occhiello, apprezzati sia come pausa dolce sia come momento di degustazione più strutturato. Il locale anticipa inoltre “tante altre novità che presto vi sveleremo”, lasciando intendere che l’offerta di Zicaffè è in evoluzione e che nei prossimi mesi potrebbero arrivare ulteriori proposte legate al cibo, al caffè o a iniziative speciali.