Le scacchiste marsalesi campionesse regionali Under 14

È della Lilybetana Scacchi il titolo regionale Under 14 femminile. La formazione marsalese ha conquistato il primo posto nella fase regionale del Campionato Italiano a Squadre Under 20 e della Coppa Sicilia, disputata sabato 26 settembre al Palacultura di Brolo. La squadra, composta da Anna Marino, Giulia Serrentino, Giorgia Azzarito e Quyet Cerami, ha conquistato il titolo al termine di una manifestazione che ha visto la partecipazione di 73 squadre provenienti da diverse realtà scacchistiche siciliane. La società marsalese ha chiuso la giornata con tre piazzamenti sul podio. Oltre al successo delle Under 14, è arrivata la medaglia d’argento nella categoria Under 16 assoluto con Nicolò Licari, Luigi Mancuso, Edoardo Fontana e Gabriel Genovese. Terzo posto, invece, nella categoria Under 18 per Simone Titone, Francesco Lembo, Davide Parrinello, Giulio Giattino e Alessio Montalto. Per la Lilybetana anche il nono posto nella categoria Under 14 assoluto e l’11° posto in Coppa Sicilia, a conferma della presenza della società marsalese con più formazioni nelle diverse competizioni.

Alla manifestazione hanno partecipato squadre provenienti, tra le altre, da Palermo, Monreale, Misilmeri, Catania, Barcellona Pozzo di Gotto, Brolo, Marsala, Favara, Messina, Acireale, Siracusa e Bagheria. La cerimonia conclusiva ha visto la partecipazione dell’On. Giuseppe Laccoto, sindaco di Brolo, del dott. Riccardo Merendino, vicepresidente vicario della Federazione Scacchistica Italiana, e del dott. Giuseppe Cerami, presidente del Comitato Scacchistico Siciliano. La manifestazione è stata organizzata da Francesco Lupo insieme all’ASD Accademia Scacchistica Tirreno e Nebrodi, presieduta da Mirko Conti Gennaro. Brolo tornerà protagonista dal 30 ottobre al 2 novembre, quando il Palacultura ospiterà la fase nazionale del Campionato Italiano a Squadre giovanile, con le migliori formazioni provenienti da tutta Italia.