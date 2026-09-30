Etnamarathon, il marsalese Angelo Rallo di Leoni Team sul podio

Quasi 500 iscritti, grande partecipazione di pubblico e tanto agonismo per la 20ª edizione dell’Etnamarathon, una delle competizioni di mountain bike più prestigiose e impegnative del Sud Italia. Tra i protagonisti della prova anche l’ASD Leoni Team, che ha affrontato il difficile tracciato etneo con una prestazione complessivamente positiva, raccogliendo risultati di rilievo. A firmare il risultato più importante per la squadra è stato Angelo Rallo, autore di una gara di alto livello. Il portacolori del Leoni Team ha conquistato il secondo posto nella categoria M2, una delle più competitive della manifestazione, chiudendo inoltre al 21° posto nella classifica generale assoluta. Giornata da ricordare anche per Francesco Martinico, che ha festeggiato il suo 25° compleanno proprio sulle pendici dell’Etna. Per lui un 39° posto assoluto e l’ottavo nella categoria EMLT.

Al termine della gara, i festeggiamenti sono proseguiti nel parterre insieme ai compagni di squadra e agli altri partecipanti, in un clima all’insegna della sportività. Buone anche le prestazioni degli altri atleti del gruppo. Sebastiano Tranchida ha chiuso al 74° posto assoluto, conquistando il nono posto nella categoria M4. Il presidente dell’ASD Leoni Team, Giovanni Genna, ha invece terminato la prova al 70° posto assoluto e al 15° nella categoria M3. Più indietro in classifica Ezio Tumminelli, 129° assoluto e 23° nella categoria M3, Giovanni Volpe, 143° assoluto e 27° M3, e Antonino Scurti, 159° assoluto e 26° M3. Applausi anche per Matteo Pulizzi, impegnato nella categoria E-Bike, che ha difeso i colori del team affrontando le impegnative rampe del percorso etneo. Si è invece conclusa anzitempo la prova di Fabrizio Casano. L’atleta, impegnato nella categoria muscolare, è stato costretto al ritiro a causa di un problema fisico dopo aver comunque affrontato con determinazione la gara.