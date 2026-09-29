Trapani piange il musicista Fernando Daidone

Era un appassionato di musica, aveva fondato uno studio che guardava avanti, a creare eventi e connubi, la Kyo Communications. E se n’è andato improvvisamente dopo qualche giorno di ricovero al Sant’Antonio Abate, Fernando Daidone, conosciuto da tutti come Nando. Un fulmine a ciel sereno per la comunità musicale trapanese ed ericina e non solo, anche per tutti quelli che lo conoscevano e stimavano, perchè in Provincia di Trapani e in Sicilia era uno dei promotori delle selezioni per Sanremo Rock. Lascia Caterina, sua moglie e Serena, la sua amatissima figlia. Il basso di Nando oggi suonerà con gli angeli.