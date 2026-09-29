A “Il Mare colore dei libri” Sabrina Sciabica racconta le storie di chi parte e di chi resta. VIDEO

Un’altra autrice marsalese a “Il Mare colore dei libri”, Festival dell’editoria di Marsala che quest’anno ha portato al Parco Archeologico Lilibeo incontri, libri, associazioni, ecc. Sabrina Sciabica ha presentato il suo ultimo lavoro letterario, “Formiche di mare, pesci di città” (Navarra Editore), l’immagine di una generazione in due sue diverse fattispecie, la prima alla ricerca di un’operosità da realizzare che migra verso il Nord ma che anela quanto prima possibile a scappare al mare, mentre i “pesci di città” sopravvivono a tutto e sono capaci di respirare in qualsiasi ambiente vivano.

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