Quinci illustra il nuovo piano per la rete scolastica provinciale: “Nessun accorpamento per il prossimo anno”

Nessun taglio per l’anno scolastico 2027-2028. La Conferenza provinciale per il dimensionamento e la razionalizzazione delle scuole trapanesi conferma la composizione attuale. “Non si registrano passi indietro rispetto ad un equilibrio delle autonomie che è stato costruito nel tempo”, sottolinea il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci.

La proposta, discussa ed approvata stamattina, durante i lavori nell’Aula consiliare, ha confermato lo spirito unitario degli Istituti del territorio ed ha ribadito la volontà di seguire un percorso di crescita condiviso ed al servizio di studenti e docenti. La proposta di Piano, che ha ottenuto il via libera all’unanimità da parte dei rappresentanti della Conferenza, sarà inviato già domani all’Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione per ottenerne il via libera definitivo.

“Da Presidente della Conferenza e da Presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani – scrive Quinci – mi preme sottolineare la soluzione che è stata trovata per il Convitto Nazionale Audiofonolesi di Marsala. E’ stato deciso di accorparlo all’Istituto “Abele Damiani”, concludendo la sua esperienza all’Istituto Comprensivo “Mazzini–Cavour”. Una soluzione tesa a rilanciare il Convitto e ad aprirlo agli studenti del primo e del secondo ciclo. E’ stata infatti registrata l’esigenza di valorizzare un patrimonio scolastico e culturale che va ben oltre i confini di Marsala. Città che potrà contare anche sulla conferma dell’autonomia scolastica del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri”, che presto intendo visitare per confrontarmi con i suoi studenti, i docenti e la dirigenza per superare le criticità che mi sono state rappresentate in una nota“. Sembra dunque esclusa la possibilità di un accorpamento all’interno di un unico polo liceale con il “Pascasino-Giovanni XXIII”, da alcuni addetti ai lavori ipotizzato.

Un passaggio il presidente dell’ex Provincia lo dedica anche al tema dell’integrazione. “In una fase fortemente polemica e spesso di contrapposizione, il territorio dà un segnale di apertura e di inclusione potenziando il Centro provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Trapani. Ci sarà un CPIA anche a Salemi. Quel che non è stato possibile l’anno scorso siamo riusciti ora a renderlo operativo con le nuove dinamiche scolastiche. Adulti stranieri, ed anche non stranieri, avranno la possibilità di frequentarlo per poter ottenere un titolo di studio ma soprattutto per sentirsi parte integrante di una società libera da condizionamenti e da chiusure fuori dal tempo”.

Il Piano riafferma inoltre l’impegno a costruire una rete territoriale, con la proposta dell’Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore “Ruggero D’Altavilla” di mantenere la sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Accardi” nel Comune di Petrosino. La Conferenza ha poi dato il suo disco verde al mantenimento dell’autonomia scolastica dell’Istituto comprensivo Statale “Francesco Vivona” di Calatafimi-Segesta.

“Il territorio trapanese – prosegue Quinci – può contare su una scuola attiva e vivace che lavora in sinergia e con il metodo del confronto. Il Libero Consorzio, per le sue responsabilità e competenze, ha già preso, in sintonia con il Consiglio, decisioni importanti, come l’impegno ad utilizzare 10 milioni di euro dell’avanzo di amministrazione per l’edilizia scolastica. Risorse che puntano a consegnare agli Istituti Superiori standard logistici e servizi di qualità, superando la logica emergenziale che continua a farsi sentire, ma che va arginata e sconfitta”.

