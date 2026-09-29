Gli 80 anni della Federazione Italiana Pallavolo, evento provinciale a Erice

La Federazione Italiana Pallavolo quest’anno compie 80 anni. Un traguardo storico, fatto di passione, successi e impegno che la FIPAV ha scelto di celebrare con un percorso di iniziative ed eventi capace di attraversare simbolicamente l’Italia, ripercorrendo le tappe più significative della storia della pallavolo e valorizzandone i protagonisti, i territori e i valori che, generazione dopo generazione, hanno contribuito a renderla parte integrante della cultura sportiva del Paese. In occasione dell’80° anniversario della Federazione Italiana Pallavolo, nata a Bologna nel 1946 e teatro del primo evento celebrativo, anche il Comitato Territoriale FIPAV di Trapani si unisce ai festeggiamenti con un incontro focalizzato sulla storia e sui volti del volley trapanese.

L’evento è in programma venerdì 9 ottobre alle ore 17.30, presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Pagoto” di Erice. L’iniziativa, che coinvolgerà sindaci della provincia, assessori, onorevoli e le principali personalità del mondo dello sport, rappresenta un’occasione per ripercorrere l’evoluzione del movimento pallavolistico trapanese, iniziato nel 1958. Dai primi delegati storici fino all’avvicendamento dei presidenti provinciali — tra cui il più longevo Vincenzo Barraco, passando per Di Rando e con un ricordo speciale per Nicola Catalano, poi divenuto presidente nazionale —, l’incontro intende rendere omaggio a chi ha reso grande la pallavolo nel territorio. Nel corso della serata, saranno premiate 5 personalità di spicco della pallavolo locale, a cui saranno consegnate medaglie d’argento coniate dalla Zecca dello Stato, raffiguranti i due storici ori mondiali conquistati lo scorso anno dalle Nazionali azzurre maschile e femminile. Durante l’evento saranno proiettati video rievocativi della storia della FIPAV nazionale e un filmato dedicato alle più importanti esperienze sportive della provincia: dalle grandi eccellenze del territorio, come lo storico Campobello e il Marsala, tuttora protagonista nel campionato di Serie A2, fino a tutte le società impegnate nei tornei regionali e territoriali.

«La nostra Federazione celebra un traguardo storico di ben 80 anni e, in linea con l’obiettivo nazionale di coinvolgere ogni singolo comitato territorialmente, anche Trapani vuole rendere il giusto omaggio ai propri pionieri – dichiara il presidente FIPAV Trapani, Filippo Occhipinti – La pallavolo nel nostro territorio ha radici profonde, che partono dal 1958 e raccontano decenni di passione, sacrifici e grandi successi. Con questo evento vogliamo ripercorrere una storia straordinaria, dalle prime delegazioni fino alle realtà di oggi che tengono alto il nome della nostra provincia nei campionati nazionali e regionali. Sarà una festa di sport per premiare cinque persone che hanno dato un contributo fondamentale e per condividere, insieme a istituzioni e società, l’orgoglio di far parte di questa grande famiglia».