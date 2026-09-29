Schillaci “Sulle malattie cardio-cerebrovascolari consolidiamo la prevenzione”

“Con il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 abbiamo consolidato un modello che punta a intervenire sui principali fattori di rischio modificabili e a promuovere la salute in tutte le fasi della vita. Un obiettivo che, nel campo cardiovascolare, significa innanzitutto diffondere stili di vita sani, a partire da una corretta alimentazione e dall’attività fisica, ma anche favorire l’individuazione precoce delle condizioni di rischio – prosegue -. In questa prospettiva si inserisce anche il potenziamento dell’assistenza territoriale. Le Case della Comunità finanziate con il PNRR, già operative in molte Regioni, consentono di avvicinare i servizi ai cittadini e di integrare prevenzione, diagnosi, cura e assistenza, con particolare attenzione alle persone con patologie croniche”.
“Abbiamo investito inoltre nella telemedicina, uno strumento particolarmente utile anche nella gestione delle patologie cardiovascolari. Il telemonitoraggio e gli altri servizi digitali permettono di seguire i pazienti a domicilio, facilitano il follow-up e contribuiscono a garantire continuità nell’assistenza – sottolinea Schillaci -. Sul fronte specifico della prevenzione cardiovascolare, abbiamo finanziato progetti degli IRCCS della Rete Cardiologica che utilizzano anche le nuove tecnologie per individuare precocemente il rischio e promuovere comportamenti salutari. Sono interventi che rispondono a una visione precisa: tutelare la salute prima che insorga la malattia e, quando la patologia è presente, assicurare una presa in carico tempestiva, integrata e vicina alla persona”.
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(ITALPRESS).