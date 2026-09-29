Movida, blitz dei Carabinieri: 11 denunce tra Trapani, Marsala e Mazara

Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani coadiuvati da una unità aerea del 9° Nucleo Elicotteri di Palermo e da una unità Cinofila di Palermo, hanno eseguito dei servizi straordinari di controllo del territorio, effettuati nei luoghi di maggiore aggregazione sociale e segnatamente interessati dal fenomeno della movida in vari centri cittadini della provincia di Trapani. Ciò in conformità con le determinazioni assunte dalla Prefettura di Trapani in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nel corso dei controlli, eseguiti a Marsala, Trapani e Mazara del Vallo dai rispettivi comandi territoriali e che si aggiungono a quelli ordinariamente svolti dai reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani e finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, sono state deferite in stato di libertà alle competenti Autorità Giudiziarie 11 soggetti, per reati quali:

porto di armi od oggetti atti ad offendere;

guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche;

evasione;

guida senza patente recidiva;

inosservanza degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale;

detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività consentiva inoltre di sottoporre a controllo oltre 200 persone e 100 veicoli, elevando 20 contravvenzioni al codice della strada con il sequestro amministrativo (di cui uno ai fini della confisca) di 5 veicoli e di segnalare 2 persone alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani, proseguirà nell’espletamento di questi specifici servizi di controllo del territorio al fine di contribuire al mantenimento della pubblica sicurezza e alla tutela della cittadinanza.