Partanna, consegnati i lavori per riqualificare l’area artigianale di contrada Magaggiari

Un investimento da oltre 617 mila euro per migliorare viabilità, illuminazione, sicurezza e servizi a sostegno delle attività produttive partannesi. Ieri sono stati consegnati i lavori per la riqualificazione, attesa da tempo, dell’area artigianale di contrada Magaggiari a Partanna, per uno degli interventi più significativi messi in campo dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Li Vigni, a sostegno del tessuto produttivo locale. Il progetto esecutivo, messo a punto dall’Ufficio tecnico comunale, nei mesi scorsi era stato infatti ammesso al finanziamento previsto dall’avviso dell’assessorato regionale alle Attività produttive relativo agli “Interventi di riqualificazione/potenziamento/efficientamento delle aree artigianali”, ottenendo risorse per complessivi 617.253,80 euro.

Così, dopo l’aggiudicazione definitiva del bando alla ditta CO. ANT. s.r.l., a fronte di un importo a base di gara di 442.000 euro offrendo un ribasso del 32,4699%, prendono adesso corpo i lavori che consentiranno di intervenire in maniera strutturale sull’area Pip di contrada Magaggiari, attraverso il rifacimento della sede stradale e della segnaletica, l’efficientamento della pubblica illuminazione attraverso l’installazione di fari a led, e la realizzazione di un moderno sistema di videosorveglianza. La consegna formale dei lavori quindi rappresenta un passaggio concreto nel percorso intrapreso dall’amministrazione comunale partannese, per ottimizzare le condizioni nelle quali operano le imprese del territorio: «Investire nel miglioramento delle condizioni infrastrutturali delle aree produttive significa creare opportunità di sviluppo, mantenendo un impegno preciso assunto nei confronti delle imprese che ogni giorno lavorano sul nostro territorio – dice il sindaco Francesco Li Vigni – Chi sceglie di fare impresa a Partanna deve poter contare su condizioni adeguate per sviluppare la propria attività. E la riqualificazione dell’area Pip va esattamente in questa direzione».

«L’odierna consegna dei lavori nell’area artigianale di contrada Magaggiari è il risultato di un percorso amministrativo e progettuale sul quale abbiamo lavorato con convinzione, in sinergia con gli uffici comunali – afferma la vicesindaca con delega ai Lavori pubblici, Valeria Battaglia – I lavori, che saranno completati entro dicembre, prevedono, tra gli altri interventi, il rifacimento dell’impianto di illuminazione e la realizzazione di un sistema di videosorveglianza a servizio dell’intera area: opere concrete e necessarie per migliorare la sicurezza e garantire condizioni migliori alle aziende che qui operano ogni giorno».