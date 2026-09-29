A Calatafimi ristrutturato l’Ufficio Postale, più servizi

È stato inaugurato il nuovo ufficio postale di Calatafimi Segesta, completamente ristrutturato nell’ambito del progetto Polis, l’iniziativa di Poste Italiane che coinvolge circa 7mila uffici postali dei comuni con meno 15mila abitanti in Italia e punta a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale fornendo i servizi della pubblica amministrazione ai cittadini. “Fin dalla presentazione del progetto Polis, ho subito colto il valore innovativo di questa iniziativa. Oggi accogliamo con soddisfazione il completamento degli interventi nell’ufficio postale del nostro comune, che consentono di offrire ai cittadini servizi più efficienti, accessibili e vicini alle loro esigenze, contribuendo attraverso azioni tangibili al processo di digitalizzazione e di crescita del territorio” – ha dichiarato il primo cittadino Francesco Gruppuso.

“I recenti interventi strutturali di Polis hanno restituito alla cittadinanza una sede rinnovata, moderna e sempre più vicina alle loro esigenze. La presenza di nuovi servizi della pubblica amministrazione, che si affiancano ai tradizionali servizi postali e finanziari, accresce l’importante ruolo di presidio dei nostri uffici postali sui territori, con particolare riguardo ai piccoli centri e alle aree interne” – ha dichiarato il direttore della filiale di Trapani di Poste Italiane Fabio Piazza. Nella sede di via Segesta, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono anche richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

Nell’ambito degli interventi Polis, l’ufficio postale di Calatafimi Segesta è stato oggetto di un profondo restyling. Gli ambienti interni sono stati rinnovati e migliorati grazie all’installazione di nuovi arredi e soluzioni tecnologiche a basso impatto ambientale. Il nuovo assetto della sportelleria con postazioni ribassate, compresa la presenza di una postazione relazionale dotata di sedute, permette inoltre ai cittadini di fruire in modo più diretto dei servizi. Disponibile 24h sette giorni su sette in una nuova area self anche un ATM Postamat di ultima generazione con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui una soluzione anti-skimming per prevenire la clonazione delle carte di credito, lettore barcode per pagamento dei bollettini prestampati e operazioni di prelievo, interrogazione movimenti e ricariche previste. La rinnovata sede di Calatafimi Segesta è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.