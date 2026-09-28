Una nuova TAC di ultima generazione è stata inaugurata questa mattina all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, rafforzando la dotazione tecnologica dell’Unità operativa di Radiodiagnostica e ampliando le possibilità diagnostiche a disposizione dei pazienti. Alla cerimonia ha partecipato la commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Sabrina Pulvirenti, insieme ai dirigenti sanitari e al personale del reparto. L’apparecchiatura rappresenta la seconda TAC in funzione all’interno del presidio ospedaliero ed è dotata di un innovativo software cardiologico che consentirà esami sempre più accurati e avanzati nell’ambito della diagnostica cardiovascolare. Il direttore dell’Unità operativa di Radiodiagnostica dell’ospedale Sant’Antonio Abate, il dottor Massimo Molino, ha spiegato di cosa si tratta.

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L’inaugurazione è stata anche un momento particolarmente toccante. La nuova apparecchiatura è stata infatti dedicata alla memoria del marsalese Luciano Crapisi, tecnico di radiologia dell’Asp Trapani scomparso pochi mesi fa in un tragico incidente stradale. Alla cerimonia era presente la madre, la dottoressa Antonella Pantaleo, che ha condiviso con colleghi e operatori sanitari il ricordo del figlio. La TAC è già operativa per i pazienti ricoverati e viene utilizzata nell’attività quotidiana dell’ospedale. A partire dal prossimo gennaio, l’apparecchiatura sarà messa a disposizione anche degli utenti esterni, contribuendo a potenziare l’offerta diagnostica del Sant’Antonio Abate e a ridurre i tempi di attesa per gli esami. L’installazione del nuovo macchinario si inserisce nel percorso di ammodernamento delle tecnologie sanitarie dell’Asp di Trapani, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle prestazioni e garantire ai cittadini strumenti diagnostici sempre più efficaci e all’avanguardia.