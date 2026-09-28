Movida e sicurezza, controlli a tappeto nel trapanese

Nel periodo compreso tra il 31 luglio e l’11 settembre, nell’ambito delle attività disposte dalla Questura di Trapani per il rafforzamento della sicurezza e del controllo del territorio, sono stati effettuati numerosi servizi straordinari nei principali centri della provincia, con particolare attenzione alle località maggiormente interessate dalla presenza turistica e della cosiddetta “movida”. I servizi programmati nell’ambito della Cabina di Regia presieduta dal Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine, hanno interessato i Comuni di Trapani, Alcamo, Castelvetrano, San Vito Lo Capo, Marsala, Mazzara del Vallo e Castellammare del Golfo, coinvolgendo, oltre al personale della Polizia di Stato, militari della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri e della Capitaneria di Porto nonché agenti delle Polizie Municipali di volta in volta interessati.

Sono stati, pertanto, potenziati i controlli grazie al dispiegamento di un maggior numero di pattuglie, tanto sul territorio del capoluogo quanto, in provincia, nei comuni sedi dei Commissariati di Pubblica Sicurezza. I servizi hanno prodotto risultati importanti: 9 i servizi dedicati svolti nel capoluogo e nella provincia, ben 43 le pattuglie impiegate durante i nove giorni, 790 i soggetti sottoposti a controllo di cui uno deferito all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90 con contestuale sequestro amministrativo di 2,8 grammi sostanza stupefacente del tipo hashish. Nel corso dei servizi i controlli sono stati estesi anche su 285 veicoli, con la contestazione di 28 violazioni al Codice della Strada.

I controlli hanno riguardato anche le attività commerciali e i pubblici servizi. Complessivamente sono stati sottoposti a verifica 15 esercizi pubblici, uno dei quali costituito da un lido balneare; 10 attività hanno presentato irregolarità, attualmente al vaglio degli uffici competenti. Inoltre, sono stati predisposti 32 posti di controllo, attraverso l’impiego complessivo di 53 pattuglie appartenenti alle diverse Forze di Polizia. L’attività straordinaria di controllo del territorio messa in campo dalla Polizia di Stato è stata predisposta con l’obiettivo di garantire una presenza capillare delle Forze dell’Ordine soprattutto nei luoghi caratterizzati da maggiore afflusso di persone nelle fasce orarie serali.