Prima vittoria del Trapani, tre punti per il Marsala in trasferta. Sorride l’Alcamo

Domenica di Calcio in Provincia di Trapani ricca di vittorie. In serie D il Trapani 1905 conquista la prima vittoria in Campionato sull’Aldo Campo di Ragusa ed è anche la prima gara con Misiti in Panchina per i granata dopo l’esonero di Aronica. A segno il gambiano Jellow di rientro da una squalifica. Il Trapani conquista i primi tre punti ma causa della penalizzazione inflitta ad inizio anno sale -2 punti in classifica. Bene anche il Marsala Calcio in Eccellenza che sul campo del Kamarat conquista tre punti preziosi vincendo 0 a 1 con una rete di Manfrè che ha infiammato i tanti tifosi azzurri presenti (la società ha messo a disposizione un bus). Tris per l’Alcamo in casa contro l’Ascari grazie alle reti di Tarantino, Anane e Regina. Il derby trapanese tra San Vito Lo Capo e Castellammare termina invece in pareggio (1 a 1). A guidare la classifica di Eccellenza dopo tre giornate sono Montelepre e Castellammare a 7 punti.