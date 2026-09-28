Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale ospita 22 operatori stranieri del settore

Cinque giorni per raccontare una Sicilia occidentale autentica, esperienziale e capace di accogliere visitatori durante tutto l’anno. È questo l’obiettivo di “Buy West of Sicily”, l’educational tour promosso e organizzato dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale in programma dal 3 al 7 ottobre, che accompagnerà operatori provenienti dai mercati internazionali alla scoperta del territorio, del patrimonio culturale, delle produzioni enogastronomiche e delle esperienze della Sicilia occidentale.

L’iniziativa nasce con la finalità di rafforzare la promozione della destinazione oltre i tradizionali mesi estivi, mettendo in rete un’offerta turistica fatta di cultura, natura, archeologia, borghi, enogastronomia, tradizioni e lifestyle.

Un viaggio rivolto agli operatori del turismo internazionale. Cinque giorni alla scoperta della Sicilia occidentale

I ventidue buyer provengono da Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Slovacchia, Spagna, Svezia e Stati Uniti.

Il programma prenderà il via sabato 3 ottobre con l’arrivo dei buyer negli aeroporti di Trapani e Palermo e il trasferimento a Trapani. Il primo appuntamento sarà dedicato alla conoscenza della città e alla cucina della tradizione siciliana occidentale, con un cooking show e una cena di benvenuto nel centro storico.

La seconda giornata, domenica 4 ottobre, sarà dedicata a Erice e le saline di Paceco. Dopo la visita del borgo medievale, il gruppo raggiungerà un agriturismo del territorio per una degustazione di specialità locali. Nel pomeriggio, l’esperienza proseguirà alle saline, alla scoperta della cultura e delle tradizioni legate alla produzione del sale. La giornata si concluderà con una cooking class dedicata alla cucina siciliana.

Lunedì 5 ottobre sarà invece la giornata dedicata al connubio tra natura e archeologia. Il programma prevede la visita del Parco Archeologico di Segesta, seguita dalla scoperta di Custonaci e della suggestiva Grotta Mangiapane. Nel pomeriggio il viaggio proseguirà verso San Vito Lo Capo e Makari, dove i buyer potranno vivere il territorio attraverso una passeggiata tra il lungomare e il centro storico e apericena al tramonto. Gli operatrori visiteranno anche Valderice e Misiliscemi

Il centro dell’iniziativa: il Buy B2B

Martedì 6 ottobre sarà il momento centrale dell’iniziativa: la giornata sarà dedicata agli incontri B2B tra i buyer internazionali e gli operatori turistici della Sicilia occidentale. Gli incontri si terranno a Castellammare del Golfo. L’obiettivo è la costruzione di nuovi contatti commerciali, itinerari e proposte turistiche facendo incontrare domanda e offerta.

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Al termine degli incontri, il programma proseguirà verso Marsala, con la visita del Museo del Vino e un appuntamento alle Cantine Florio, dove storia, cultura e tradizione vitivinicola si incontreranno in un’esperienza dedicata a uno dei prodotti identitari del territorio. La giornata si concluderà con una cena alle Cantine Florio e il trasferimento a Mazara del Vallo.

L’ultima giornata, mercoledì 7 ottobre, sarà dedicata alla scoperta di Mazara del Vallo, con un walking tour tra la kasbah e i vicoli del centro storico, a Salemi, testimonianza della ricchezza storica e architettonica dell’entroterra siciliano e nella Valle del Belice. L’esperienza si concluderà con un light lunch prima del trasferimento dei partecipanti verso gli aeroporti di Trapani e Palermo.

La presidente Rosalia d’Alì

«Non vogliamo limitarci a raccontare quanto sia straordinaria la Sicilia occidentale, ma vogliamo farla vivere direttamente ai buyer internazionali e creare le condizioni perché queste esperienze possano diventare veri prodotti turistici. Abbiamo un patrimonio che non appartiene soltanto all’estate: la cultura, i borghi, l’archeologia, l’enogastronomia, la natura e le nostre tradizioni possono essere vissuti in ogni periodo dell’anno”.

“Per questo abbiamo costruito un tour che mette insieme alcuni dei luoghi e delle esperienze più identitarie della Sicilia occidentale e, soprattutto, lo abbiamo collegato a una giornata di incontri B2B tra operatori locali e buyer internazionali per trasformare la bellezza e l’unicità del territorio in una doppia opportunità concrete per le imprese turistiche, creando nuove relazioni commerciali e intercettando una domanda internazionale interessata a viaggiare anche nei mesi meno tradizionali. Un servizio che offriamo gratuitamente alle nostre imprese turistiche che potranno incontrare gli operatori senza aggravio di costi e spese di trasferte. Infine ringrazio l’assessore regionale Elvira Amata e il presidente del Libero Consorzio Comune Salvatore Quinci per il prezioso sostegno.”