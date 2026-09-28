Furti in due sedi del Liceo Scientifico di Trapani. trovate tracce di sangue

Due episodi a pochi giorni di distanza, due sedi del Liceo Scientifico di Trapani prese di mira e i distributori automatici danneggiati per rubare le monete contenute al loro interno. È quanto accaduto nelle ultime notti, prima nella sede di via Todaro e successivamente in quella di via Duca d’Aosta. Il primo episodio risale alla notte di venerdì, quando ignoti hanno fatto irruzione nella sede di via Todaro e hanno forzato alcune macchinette del caffè, riuscendo a prelevare il denaro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti del caso. La scorsa notte un episodio analogo si è verificato nella sede di via Duca d’Aosta. Anche in questo caso i distributori automatici sono stati danneggiati, con l’obiettivo di impossessarsi delle monete custodite al loro interno.

Durante il sopralluogo, gli agenti di Polizia hanno rilevato alcune tracce di sangue. Un elemento che ha reso necessario l’intervento della Polizia Scientifica, chiamata a effettuare i rilievi e a raccogliere eventuali elementi utili alle indagini. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei due episodi e verificare se possano essere collegati, oltre che per individuare eventuali responsabili. Nonostante i danneggiamenti, la regolarità delle attività scolastiche è stata comunque garantita.