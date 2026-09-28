Marsala, l’allarme da contrada Pastorella: “Acquedotto nel degrado, ci sono anche topi”

Torna a sollevarsi il tema del decoro e della manutenzione delle strutture pubbliche nelle contrade marsalesi. Questa volta la segnalazione riguarda l’acquedotto di contrada Pastorella, un impianto dal quale viene erogata l’acqua destinata alla comunità e che, secondo quanto denunciato da un cittadino residente nella zona, verserebbe da tempo in condizioni di forte abbandono. Nella segnalazione, il cittadino riferisce di avere più volte portato la problematica all’attenzione della precedente amministrazione comunale, sia attraverso i canali istituzionali sia mediante richieste informali, senza però ottenere riscontri concreti.

Al centro della denuncia vi è lo stato dell’area che circonda la struttura. Il sito oggi è invaso da sterpaglie e vegetazione incontrollata, con la presenza di rifiuti di vario genere che contribuirebbero a creare una situazione di degrado visibile. C’è anche la presenza di roditori, rettili e numerose zanzare, elementi che aumenterebbero il disagio per chi vive nelle vicinanze e alimentano le preoccupazioni sullo stato di manutenzione dell’area. “Si tratta di una struttura che eroga uno dei beni essenziali per la vita della comunità, l’acqua – evidenziano i residenti della zona – e che dovrebbe essere mantenuta in condizioni decorose e adeguate”. L’appello è rivolto agli uffici competenti e alla nuova Amministrazione comunale affinché venga effettuato un sopralluogo e siano programmati gli interventi necessari per la pulizia e la riqualificazione dell’area. L’obiettivo, sottolinea il residente, è restituire dignità e decoro a un’infrastruttura pubblica considerata strategica per il territorio. La segnalazione riaccende così l’attenzione sulle condizioni di alcune strutture presenti nelle contrade marsalesi, dove i cittadini chiedono maggiore cura degli spazi pubblici e interventi tempestivi per contrastare il degrado.