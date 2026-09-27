Favignana, da Gassman a Guzzanti, Tognazzi e Leo: le Egadi diventano casa

C’è chi la sceglie per una vacanza e chi, invece, finisce per considerarla una seconda patria. Favignana, la maggiore delle Egadi, da decenni esercita un fascino particolare su artisti, attori, musicisti e personaggi dello spettacolo. Non si tratta soltanto delle acque cristalline o delle cale da cartolina: molti vip hanno trovato sull’isola qualcosa di più profondo, un luogo dove rallentare, creare, vivere e, in alcuni casi, mettere radici. Tra i primi grandi nomi a innamorarsi di Favignana ci fu Vittorio Gassman. Alla fine degli anni Sessanta il grande attore immaginò per l’isola un futuro ambizioso e culturale. Fu lui a volere la nascita del celebre villaggio turistico che avrebbe dovuto rilanciare l’economia locale e, nelle sue intenzioni, rinnovare in chiave moderna i fasti dell’epoca dei Florio. Gassman non si limitò a promuovere il progetto: acquistò una casa sull’isola e ne divenne uno dei più convinti ambasciatori. Il suo sogno era trasformare Favignana in un centro culturale capace di ospitare spettacoli teatrali di alto livello e attirare artisti da tutta Italia. Tra i volti più legati all’isola figurano anche Simona Izzo e Ricky Tognazzi. I due hanno raccontato più volte il loro profondo amore per l’isola, al punto da affrontare anche importanti sacrifici economici pur di mantenere la loro casa alle Egadi. Favignana è diventata negli anni il loro rifugio familiare, il luogo dove trascorrere lunghi periodi lontano dai set e dalla televisione.

E poi c’è Caterina Guzzanti, l’attrice e comica più piccola dei fratelli Corrado e Sabina. Caterina ha scelto proprio Favignana come seconda casa e lo ha fatto anche per trascorrere un periodo particolarmente importante della sua vita, quello della gravidanza. In un’intervista intima ha raccontato il rapporto speciale nato con l’isola, vissuta come rifugio lontano dai ritmi frenetici delle città e del mondo dello spettacolo, un luogo dove ritrovare serenità e autenticità. Se c’è un artista che ha espresso pubblicamente un legame quasi viscerale con le Egadi, questo è Daniele Silvestri. Il cantautore romano frequenta l’isola da anni e nel 2018 decise addirittura di trasformare una casa in uno studio di registrazione temporaneo per lavorare a un nuovo album. In quei giorni raccontò ai suoi fan l’arrivo di un furgone carico di strumenti e apparecchiature necessarie a costruire uno studio professionale nel cuore dell’isola. Ma soprattutto definì Favignana “una seconda patria”, spiegando di dovere molto “a questo tufo, a quest’acqua, a questo vento, a questa gente”. Secondo quanto raccontato negli anni da chi gli è vicino, anche il mare delle Egadi avrebbe contribuito a ispirare alcune delle sue composizioni più celebri: tra Favignana e Marettimo avrebbe infatti preso forma parte del percorso creativo che portò alla nascita del brano “La Paranza” presentato al Festival di Sanremo del 2007. Ancora oggi l’isola resta un punto di riferimento per la sua ex compagna, l’attrice Simona Cavallari, che continua a trascorrervi lunghi periodi.

Anche Edoardo Leo non ha mai nascosto il suo amore per questi luoghi magici. In un racconto dedicato all’isola la definì un vero e proprio “magnete” dal quale non riesce a sottrarsi. L’attore ha descritto la meraviglia provata davanti a Cala Rossa e il fascino di un luogo che conserva ancora le tracce della sua storia legata alla tonnara e alle cave di tufo. Favignana, spiegò, è fatta di contrasti: bellezza e fatica, turismo e memoria, mare cristallino e lavoro. Proprio questa autenticità continua ad attirarlo anno dopo anno. Tra i frequentatori abituali dell’isola c’è anche l’attore romano Lele Vannoli, che da anni trascorre gran parte dell’anno a Favignana, dove ha costruito rapporti profondi con la comunità locale. Lo scorso anno fu anche co-direttore artistico del Trapani Film Festival.

E ogni estate la lista dei nomi noti avvistati tra Favignana, Levanzo e Marettimo continua ad allungarsi: attori, musicisti, registi e personaggi televisivi scelgono le Egadi per qualche giorno di relax o per lunghi soggiorni lontano dai riflettori. La presenza di tanti personaggi famosi racconta molto dell’attrattiva delle Egadi, ma soprattutto ricorda ai residenti quanto sia prezioso il territorio in cui vivono. Chi arriva da fuori vede nelle isole un paradiso fatto di mare, silenzio, natura e identità. Un patrimonio che continua a conquistare generazioni diverse di artisti e che merita di essere preservato. Perché se Favignana riesce a far sentire a casa persone provenienti da ogni parte d’Italia, forse il suo vero segreto sta proprio lì: nella capacità di restare sé stessa, nonostante il successo e la fama che da decenni la accompagnano.